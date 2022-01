Serie A, Hellas Verona-Bologna 2-1: è crisi per i rossoblù

Ancora una sconfitta per il Bologna, nonostante l'atteggiamento sia stato totalmente diverso rispetto alle uscite precedenti. Per i rossoblù questa è la sesta sconfitta nelle ultime sette partite di Serie A e per la squadra di Sinisa Mihajlovic si allontana sempre di più l'obiettivo stagionale di finire nella parte sinistra della classifica. Da segnalare l'infortunio di Dominguez: el Principito ha ricevuto un colpo alla spalla che lo ha costretto ad abbandonare il campo in lacrime. L'argentino, come aveva preannunciato in conferenza stampa Mihajlovic, si sottoporrà nei prossimi giorni ad un'operazione che potrebbe tenerlo fuori dai campi per diversi mesi.

Hellas Verona-Bologna, la cronaca

0’ – Le squadre si apprestano a scendere in campo

1' - Cominciata la partita!

2' - Subito aggressivo il Bologna che si è affacciato già due volte nell'area degli scaligeri.

3' - Anche l'Hellas attacca: Simeone ci prova con la testa, bravo Medel a chiudere.

8' - Spinge il Verona, ma la difesa di Mihajlovic fa buona guardia.

12' - Schema da corner per i padroni di casa: Ilic va al tiro ma il suo sinistro viene ribattuto.

14' - GOL DEL BOLOGNA! Azione insistita sulla destra, assist di Soriano e gran volé di Orsolini per lo 0 a 1 del Bologna.

15' - Guai per Dominguez: l'argentino va a terra dolorante alla spalla. Il numero 8 però stringe i denti e per il momento torna in campo.

18 - Ci prova ancora il Bologna: destro da fuori di Svanberg ma il tiro dello svedese è impreciso.

24' - Brivido per i rossoblù: prima l'imprecisione in un retropassaggio verso Skorupski, poi una deviazione di testa di Barak che per poco non trova Simeone in spaccata.

31' - La partita la fa l'Hellas: gli uomini di Tudor tengono di più la palla e si rendono pericolosi, ma la retroguardia del Bologna respinge gli attacchi.

35' - Progressione centrale di Binks, il suo tiro è però troppo impreciso. Palla largamente sul fondo.

37' - Azione offensiva del Verona, Barak devia la palla ma Skorupski blocca senza problemi.

38' - Pareggio dell'Hellas. Caprari raccoglie l'assist di Lazovic e insacca con un colpo di tacco volante. Pari al Bentegodi.

44' - Punizione da buona posizione per il Bologna: calcia Orsolini, il suo mancino però si infrange sulla barriera.

45'+1 - Binks ferma Ilic lanciato in porta, cartellino giallo per lui.

45'+3 - Con la punizione respinta dalla difesa del Bologna si chiude il primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

48' - Subito un'occasione per i gialloblù: Simeone a tu per tu con Skorupski, para il polacco.

50' - Palla in verticale per Lazovic da parte di Veloso, ma prima Hickey e poi Medel chiudono in calcio d'angolo.

52' - Ancora Simeone pescato in profondità, il suo pallonetto però è controllato ancora da Skorupski.

55' - Si riaffaccia il Bologna nei pressi dell'area dell'Hellas: lancio verticale di Dominguez e tiro al volo di Svanberg, ma stavolta Montipò si fa trovare pronto.

57' - Nuovamente scoperta la difesa rossoblù, Caprari raccoglie e spara, ma Skorupski controlla ancora una volta.

61' - Sansone ci prova direttamente dalla bandierina: la palla scheggia la base del palo e termina sul fondo.

64' - Contropiede fulminante del Verona, la palla termina sui piedi di Lasagna che calcia in porta ma il tiro di sinistro finisce a lato.

65' - Ancora una botta per Dominguez che stavolta deve abbandonare il campo di gioco in lacrime, al suo posto Vignato. Con lui fa il suo esordio anche il classe 2002 Annan.

75' - Fase piuttosto spezzettata della partita: le squadre si sono allungate e commettono tanti errori tecnici.

78' - Tocca ad Arnautovic: esce Orsolini.

83' - Colpo di testa di Casale su corner, ma il tiro è impreciso e finisce alto.

85' - Rete dell'Hellas: assist di Lasagna e schiacciata di testa di Kalinic. Ora il Bologna è sotto.

86' - Mihajlovic prova il tutto per tutto e butta nella mischia anche Falcinelli.

90'+2 - Occasione per il Bologna! Cross di Vignato e colpo di testa in tuffo di Falcinelli, ma purtroppo il suo tiro è ampiamente impreciso.

90'+5 - L'assedio finale dei rossoblù non porta ai frutti sperati e la partita finisce così. Al Bentegodi vince il Verona per 2 a 1.

Hellas Verona-Bologna, il tabellino

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Ilic (74' Kalinic), Veloso (63' Tameze), Lazovic (86' Depaoli); Barak, Caprari (86' Bessa); Simeone (63' Lasagna).

A disposizione: Pandur, Berardi, Sutalo, Ruegg, Coppola, Ragusa.

Allenatore: Igor Tudor.

Bologna (5-3-2): Skorupski; Hickey (86' Falcinelli), Bonifazi, Medel, Binks, Theate (66' Annan); Soriano, Dominguez (66' Vignato), Svanberg; Orsolini (78' Arnautovic), Sansone.

A disposizione: Bardi, Bagnolini, Dijks, Stivanello, Pyyhtia, Skov Olsen, Viola, Cangiano, Raimondo, van Hooijdonk.

Arbitro: Matteo Gariglio della sez. di Pinerolo

Assistenti: Cecconi, Lombardo

IV Uomo: Marcenaro

VAR: Giacomelli

AVAR: Rossi

Reti: 14' Orsolini (B), 38' Caprari (H), 85' Kalinic (H).

Ammonizioni: 27' Skorupski (B), 43' Simeone (H), 45'+1 Binks (B), 49' Sansone (B), 60' Gunter (H), 73' Hickey (B).

Espulsioni: -.

Foto Bologna FC