Hellas Verona-Bologna, le probabili formazioni: De Silvestri out, preoccupano le condizioni di Arnautovic

Momento di difficoltà per il Bologna: cinque sconfitte nelle ultime sei di Serie A e gli strascichi del Covid che pesano sulle scelte di Sinisa Mihajlovic. Lo stesso tecnico nella conferenza stampa di oggi si è lamentato della condizione di alcuni giocatori reduci dal virus, sottolineando come tre di loro siano a rischio per la gara di domani contro l’Hellas Verona. Miha si è poi concentrato su due singoli: su Theate ha detto che dovrebbe ritrovare un po’ di umiltà, persa dopo la convocazione con la Nazionale del Belgio. L’allenatore serbo ha poi parlato di Arnautovic, apparso in difficoltà fisica nelle ultime uscite. Sul numero 9 ha dichiarato: “Non accetterò più mezze misure: se sta bene gioca, altrimenti no”. Infine, Mihajlovic ha parlato della condizione di Dominguez: l’argentino ha da settimane un problema alla spalla e dopo la gara di Verona si opererà per cercare di risolverlo.

Hellas Verona-Bologna, le scelte dei due allenatori

Diverse le novità nella formazione di domani per il Bologna rispetto all’undici visto al Dall’Ara contro il Napoli. Le prime riguardano la linea difensiva: Soumaoro è squalificato e al suo posto ci sarà Kevin Bonifazi, mentre al centro della difesa tornerà Medel. Sulla fascia destra di centrocampo giocherà con ogni probabilità Skov Olsen vista l’assenza dell’ultima ora di De Silvestri. Dominguez stringe i denti e farà coppia con Svanberg in mezzo al campo, sulla sinistra confermato Hickey (che non è al top della forma dopo aver avuto il Covid) nonostante il ritorno di Dijks. In attacco ci saranno sicuramente Soriano e Orsolini, con quest’ultimo che ha recuperato dall’infortunio, mentre ci sono dubbi sulla condizione di Arnautovic. In caso non dovesse farcela, al suo posto è pronto Falcinelli.

Nell’Hellas preoccupano le condizioni di Ceccherini e Tameze, usciti per un affaticamento muscolare nella gara contro il Sassuolo. In attacco confermatissimo il tridente formato da Barak, Caprari e Simeone.

Hellas Verona-Bologna, le probabili formazioni

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

A disposizione: Pandur, Berardi, Sutalo, Coppola, Faraoni, Ruegg, Bessa, Ilic, Ragusa, Kalinic, Cancellieri, Lasagna.

Allenatore: Igor Tudor.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Bonifazi, Medel, Theate; Skov Olsen, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Orsolini; Arnautovic.

A disposizone: Bardi, Bagnolini, Annan, Binks, Dijks, Stivanello, Pyyhtia, Vignato, Viola, Cangiano, Falcinelli, Raimondo, Sansone, van Hooijdonk.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

