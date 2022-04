LIVE | Juventus-Bologna 0-0: tornano Soriano e Orsolini, panchina per Barrow

Tutto pronto all’Allianz Stadium per una delle gare più sentite dal pubblico rossoblù: si gioca Juventus-Bologna. La squadra di Mihajlovic arriva a questa gara forte della vittoria casalinga contro la Samp ma soprattutto di un morale apparentemente ritrovato dopo le difficoltà delle scorse settimane. Anche per i bianconeri il vento in questo ultimo spezzone di stagione sembra favorevole, ma la mancanza di uomini a centrocampo costringono Allegri a schierare Danilo in coppia con Rabiot.

Torna titolare Soriano per il Bologna, e con lui Orsolini: Barrow e Aebischer finiscono in panchina. Confermati Hickey a destra e Dijks a sinistra nonostante il rientro di De Silvestri.

Juventus-Bologna, la cronaca live

0’ – Le squadre si apprestano a scendere in campo.

Juventus-Bologna, il tabellino live

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Pellegrini; Danilo, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Bonucci, Rugani, Zakaria, Soulé, Miretti, Bernardeschi, Kean.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Soriano, Schouten, Svanberg, Dijks; Arnautovic, Orsolini.

A disposizione: Bardi, Binks, Mbaye, Bonifazi, Kasius, De Silvestri, Aebischer, Viola, Vignato, Dominguez, Sansone, Barrow.

Allenatore: Miroslav Tanjga.

Arbitro: Sacchi della sez. di Macerata.

Assistenti: Galetto, Zingarelli.

IV Uomo: Cosso.

VAR: Guida.

AVAR: Cecconi.

Reti: -.

Ammonizioni: -.

Espulsioni: -.