LIVE | Serie A, Lazio-Bologna 1-0: subito avanti i capitolini

Puntare sulle certezze: questa la ricetta scelta da Sinisa Mihajlovic per affrontare oggi la Lazio nella 25^ giornata di Serie A TIM. Squalificato Lorenzo De Silvestri, il Bologna schiera Hickey a destra e ripropone dal primo minuto Dijks sul lato opposto. Ancora confermato Schouten in mediana insieme a Svanberg così come Orsolini in attacco, preferito a Barrow che partirà dalla panchina.

Formazione annunciata invece per la Lazio, con Leiva che vince il ballottaggio con Cataldi per il ruolo di regista e Zaccagni preferito a Felipe Anderson come esterno d’attacco al fianco di Immobile, recuperato dopo la contusione al collo del piede rimediata nella gara di Coppa Italia contro il Milan.

Lazio-Bologna, la cronaca live

0’ – Le squadre si apprestano ad entrare in campo.

1' - Comincia la partita!

3' - Murata la conclusione di Patric, arrivato al tiro sugli sviluppi del primo corner della partita.

8' - Ancora Lazio in avanti, bravo Skorupski nell'uscita sulla palla alta destinata a Milinkovic-Savic.

10' - Fase di palleggio per i capitolini, con il Bologna che chiude bene i ranghi e prova a colpire in ripartenza.

11' - Rigore per la Lazio. Soumaoro conquista palla ma sbracciando colpisce Zaccagni sul volto: per Piccinini è penalty.

13' - Non sbaglia Immobile. Biancocelesti avanti per 1-0.

Lazio-Bologna, il tabellino live

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic; Pedro, Immobile, Zaccagni.

A disposizione: Reina, Adamonis, Radu, Mussolini, Cataldi, Basic, André Anderson, Cabral, Felipe Anderson, Moro, Romero.

Allenatore: Maurizio Sarri.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Soriano, Schouten, Svanberg, Dijks; Orsolini, Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Molla, Binks, Bonifazi, Kasius, Mbaye, Aebischer, Viola, Vignato, Barrow, Sansone.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Arbitro: Piccinini della sez. di Forlì.

Assistenti: Bottegoni, Zingarelli.

IV Uomo: Volpi.

VAR: Orsato.

AVAR: Passeri.

Reti: 13' Immobile (L).

Ammonizioni: -.

Espulsioni: -.