Lazio-Bologna, le probabili formazioni: De Silvestri squalificato, Barrow parte dalla panchina

Forse non la partita migliore per far risultato, ma il Bologna ha bisogno di tornare a vincere per il morale ma anche per la classifica. I rossoblù hanno infatti raccolto solamente quattro punti nelle ultime otto partite, troppo pochi per centrare l’obiettivo stagionale: quello di finire nella parte sinistra della classifica. C’è un dato, però, che può far ben sperare Soriano e compagni: la Lazio, infatti, nelle ultime cinque partite casalinghe ne ha vinta solamente una, concedendo anche diversi gol (come i pareggi per 3-3 con l’Empoli e quello per 4-4 con l’Udinese). Inoltre, la squadra di Maurizio Sarri ha giocato mercoledì a San Siro contro il Milan, potendo quindi contare su meno giorni rispetto al Bologna per preparare la partita.

Lazio-Bologna, le scelte dei due allenatori

Poche novità in casa Bologna. Sinisa Mihajlovic dovrà far fronte all’assenza di De Silvestri, squalificato, ma sulla fascia sinistra ritrova Hickey, assente nell’ultima contro l’Empoli. Il terzetto di difesa è quello ormai rodato composto da Soumaoro, Medel e Theate a difendere la porta di Skorupski. In mediana la coppia centrale dovrebbe essere ancora quella formata da Schouten e Svanberg, mentre sulla destra potrebbe fare il suo esordio dal primo minuto Denso Kasius, che ha avuto un buon impatto nella gara d’esordio contro l’Empoli. Così come quello di difesa, anche il tridente d'attacco dovrebbe rimanere lo stesso, con Orsolini in vantaggio su Barrow. Con lui, i soliti Soriano e Arnautovic.

Nella Lazio è assente Acerbi, mentre Immobile dovrebbe recuperare nonostante la forte contusione al piede destro rimediata in Coppa Italia contro il Milan. In cabina di regia Leiva è in vantaggio su Cataldi.

Lazio-Bologna, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic; Pedro, Immobile, Zaccagni.

A disposizione: Reina, Adamonis, Radu, Mussolini, Cataldi, Basic, André Anderson, Cabral, Felipe Anderson, Moro, Romero.

Allenatore: Maurizio Sarri.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Kasius, Schouten, Svanberg, Hickey; Soriano, Orsolini; Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Molla, Binks, Bonifazi, Dijks, Mbaye, Aebischer, Viola, Vignato, Barrow, Sansone.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Arbitro: Piccinini della sez. di Forlì.

Assistenti: Bottegoni, Zingarelli.

IV Uomo: Volpi.

VAR: Orsato.

AVAR: Passeri.

Foto Bologna FC