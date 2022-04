LIVE | Serie A, Milan-Bologna 0-0: sorpresa Aebischer, in attacco Barrow con Arnautovic

Squadra in casa

Squadra in casa Milan

Monday night di prestigio per il Bologna che a San Siro affronta il Milan capolista. Mihajlovic e il suo staff rivoluzionano un la squadra: 3-5-2 puro con Aebischer all’esordio dal primo minuto insieme a Svanberg e Schouten. Torna titolare Barrow, in coppia con Arnautovic, solo panchina per Orsolini e Soriano. Confermata l’indiscrezione sui laterali: Dijks a sinistra e Hickey a destra al posto dell’infortunato De Silvestri.

Niente sorprese invece per Stefano Pioli: Kalulu in coppia con Tomori al centro della difesa e Diaz alle spalle di Giroud. Solo panchina per Kessié e Ibrahimovic.

Milan-Bologna, la cronaca live

0’ – Le squadre si apprestano a scendere in campo

Milan-Bologna, il tabellino live

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Giroud.

A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Bakayoko, Kessié, Krunic, Castillejo, Saelemaekers, Rebic, Ibrahimovic.

Allenatore: Stefano Pioli.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Schouten, Svanberg, Aebischer, Dijks; Barrow, Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Molla, Binks, Bonifazi, Mbaye, Kasius, Soriano, Viola, Vignato, Orsolini, Falcinelli, Santander, Sansone.

Allenatore: Emilio De Leo.

Arbitro: Marinelli della sez. di Tivoli.

Assistenti: Margani, Mastrodonato.

IV Uomo: Baroni.

VAR: Di Paolo.

AVAR: Lo Cicero.

Reti: -.

Ammonizioni: -.

Espulsioni: -.