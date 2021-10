Serie A, Napoli-Bologna 2-0: i padroni di casa raddoppiano con un rigore di Insigne | LIVE

Scende in campo il Bologna allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per il posticipo della nona giornata di Serie A. Diverse sorprese nella formazione schierata da Sinisa Mihajlovic, orfana di Soumaoro, Soriano e Bonifazi: torna Mbaye dal primo minuto, schierato come terzo centrale di destra, mentre in attacco con l'assenza di Arnautovic ci sono Vignato e Orsolini a supporto dell'unica punta Barrow. Solo panchina per Schouten, tornato in campo dopo il lungo stop nello scorso match contro il Milan. Indiscrezioni confermate, invece, per il Napoli, con Spalletti - squalificato per la partita - che schiera Elmas e Lozano al posto di Zielinski e Politano.

Napoli-Bologna, il commento live alla partita

0' - Le squadre si preparano a scendere in campo.

1' - Inizia la partita!

2' - Il Bologna prova a fare la gara tenendo maggiormente la palla rispetto agli avversari.

5' - Ci prova il Napoli, ma il cross di Insigne per Lozano è lungo.

9' - Pallino del gioco in mano al Napoli, ma il Bologna ci prova con le ripartenze.

10' - Conclusione di Mario Rui, ma Skorupski para.

13' - Buona azione offensiva del Bologna, ma Vignato viene fermato da Di Lorenzo.

15' - Occasione Napoli in ripartenza, ma Medel salva sul 'cucchiaio' di Insigne.

16' - Ancora una conclusione di Insigne e ancora una parata di Skorupski.

18' - Gol del Napoli. Errore in uscita di Svanberg e super gol di Fabian Ruiz, che la piazza sotto al sette con un mancino dal limite dell'area.

23' - Ancora in avanti gli azzurri, ma la conclusione di Osimhen è imprecisa.

25' - Sfortunato anche Anguissa: il suo destro sfila sul fondo.

32' - Duro intervento su Dominguez e primo giallo della partita per Anguissa.

34' - Gomitata di Osimhen su Theate, ma l'arbitro la valuta come normale scontro di gioco.

39' - Rigore per il Napoli. Episodio dubbio in area del Bologna: Medel tocca con la mano, ma l'arbitro Serra fischia fallo di Osimhen. Richiamato al VAR, il direttore di gara sancisce il penalty.

41' - Gol del Napoli. Dal dischetto si presenta Insigne che non sbaglia. Punteggio di 2 a 0.

45'+1: Dopo un minuto di recupero, il primo tempo si chiude sul 2 a 0.

Napoli-Bologna, il tabellino

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui; Anguissa, Ruiz, Elmas; Lozano, Osimhen, Insigne.

A disposizione: Meret, Marfella, Jesus, Ghoulam, Zanoli, Demme, Lobotka, Zielinski, Politano, Mertens, Petagna.

Allenatore: Marco Domenichini.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Mbaye, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Vignato, Orsolini; Barrow.

A disposizione: Bardi, Bagnolini, Binks, Amey, Pyythia, Dijks, Skov Olsen, Sansone, Schouten, van Hooijdonk, Santander, Cangiano.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Arbitro: Serra di Torino.

Assistenti: De Meo, Rossi.

IV Uomo: Massimi.

VAR: Mariani.

AVAR: Lo Cicero.

Reti: 18' Ruiz (N), 41' Insigne (N).

Ammonizioni: 32' Anguissa (N), 40' Medel (B), 40' De Silvestri (B).

Espulsioni: -

Foto Twitter Bologna FC