Napoli-Bologna, le pagelle dei rossoblù: Dominguez il più affidabile, male Vignato Sconfitta del Bologna nella difficile trasferta di Napoli. Ma l'arbitraggio è ancora una volta rivedibile

Foto Twitter Bologna FC

Ancora una sconfitta del Bologna, stavolta nel difficile stadio Diego Armando Maradona. I rossoblù perdono per 3-0 contro un Napoli brillante, ma sul punteggio pesano ancora una volta le decisioni dell'arbitro, che ha assegnato due calci di rigore a favore dei padroni di casa. Passando ai singoli giocatori, deludenti le prove di Vignato, De Silvestri e Hickey. Meglio invece Dominguez e Theate, i migliori tra le fila del Bologna.

Skorupski 5: è incolpevole sui gol, ma non dà mai la sensazione di sicurezza.

Mbaye 5,5: torna in campo e non sfigura, ma è ingenuo nell’episodio del secondo rigore (62' Skov Olsen 4,5: non dà nessuno spunto).

Medel 5: Osimhen ha i superpoteri, lui no.

Theate 6: tra i più positivi, annulla Lozano prima e Politano poi.

De Silvestri 5: Mario Rui lo supera ogni volta che vuole. Non un buono spot per lui.

Dominguez 6: finché resta in campo è tra i più affidabili (76' Binks sv)

Svanberg 5: positivo fino all’errore che costa la prima rete, poi svanisce.

Hickey 5: un paio di buoni spunti a inizio gara, ma la sua partita finisce lì (81' Dijks sv).

Vignato 4,5: sparisce tra le maglie azzurre (75' Sansone sv).

Orsolini 5: ci prova, ma la gara è complicatissima.

Barrow 5,5: tra i più positivi, ma i difensori del Napoli lo tengono a bada (81' van Hooijdonk sv).

Mihajlovic 5: il Napoli è tanta, troppa roba. Ma il suo Bologna sparisce dal campo troppo presto.

