Al Bologna va tutto storto: sconfitta per 3-0 a Napoli

Sconfitta netta per il Bologna che esce dal Diego Armando Maradona di Napoli con tre gol sulle spalle. I rossoblù iniziano bene la partita, provando a ferire gli avversari con un possesso palla preciso e incisivo. Poi un errore in uscita di Svanberg spalanca la porta a Fabian Ruiz. Arrotondano il risultato i due calci di rigore, trasformati entrambi da Insigne, fischiati dall'arbitro Serra. Nel primo episodio il direttore di gara fischia un fallo a favore del Bologna, ma richiamato dalla VAR cambia decisione e assegna il penalty. Ancora più discutibile il secondo: contatto in area Mbaye-Osimhen, ma il nigeriano va giù con troppa facilità. Poco da fare per la squadra di Sinisa Mihajlovic, che oltre già falcidiata dalle assenze può quantomeno lamentare un po' di disattenzione negli arbitraggi delle ultime partite.

Napoli-Bologna, le pagelle dei rossoblù

Napoli-Bologna, la partita

0' - Le squadre si preparano a scendere in campo.

1' - Inizia la partita!

2' - Il Bologna prova a fare la gara tenendo maggiormente la palla rispetto agli avversari.

5' - Ci prova il Napoli, ma il cross di Insigne per Lozano è lungo.

9' - Pallino del gioco in mano al Napoli, ma il Bologna ci prova con le ripartenze.

10' - Conclusione di Mario Rui, ma Skorupski para.

13' - Buona azione offensiva del Bologna, ma Vignato viene fermato da Di Lorenzo.

15' - Occasione Napoli in ripartenza, ma Medel salva sul 'cucchiaio' di Insigne.

16' - Ancora una conclusione di Insigne e ancora una parata di Skorupski.

18' - Gol del Napoli. Errore in uscita di Svanberg e super gol di Fabian Ruiz, che la piazza sotto al sette con un mancino dal limite dell'area.

23' - Ancora in avanti gli azzurri, ma la conclusione di Osimhen è imprecisa.

25' - Sfortunato anche Anguissa: il suo destro sfila sul fondo.

32' - Duro intervento su Dominguez e primo giallo della partita per Anguissa.

34' - Gomitata di Osimhen su Theate, ma l'arbitro la valuta come normale scontro di gioco.

39' - Rigore per il Napoli. Episodio dubbio in area del Bologna: Medel tocca con la mano, ma l'arbitro Serra fischia fallo di Osimhen. Richiamato al VAR, il direttore di gara sancisce il penalty.

41' - Gol del Napoli. Dal dischetto si presenta Insigne che non sbaglia. Punteggio di 2 a 0.

45'+1 - Dopo un minuto di recupero, il primo tempo si chiude sul 2 a 0.

46' - Ricomincia la partita.

47' - Azione verticale del Napoli, ma Skorupski anticipa la deviazione di Elmas.

53' - Ci prova il Bologna, ma il destro di Barrow è impreciso.

58' - Spinge il Napoli: conclusione di Osimhen, ma il nigeriano non trova lo specchio.

59' - Ancora gli azzurri in attacco, ma anche stavolta il tiro di Di Lorenzo finisce sul fondo.

60' - Ancora calcio di rigore per il Napoli. Contatto Mbaye-Osimhen in area, ma il fischio di Serra sembra piuttosto severo.

62' - Gol. Ancora Insigne dal dischetto e il pallone finisce nuovamente in rete.

66' - Girandola di sostituzioni: prima Skov Olsen per Mbaye nel Bologna, poi Zielinski e Politano per Lozano e Insigne.

71' - I padroni di casa vanno sul velluto e il Bologna fatica ad impensierirli.

73' - Traversa di Angissa dalla distanza. Fortunati in questo caso i rossoblù.

76' - Torna a farsi vedere in attacco il Bologna: ci prova Orsolini, ma il suo sinistro è largo.

85' - Ancora Orsolini da calcio di punizione, Ospina devia in angolo.

87' - Ci prova Osimhen sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma la conclusione è imprecisa.

89' - Occasione Bologna: bravo Sansone ad arrivare alla conclusione, peccato che il tiro finisca altissimo.

90' - La partita si chiude senza recupero.

Napoli-Bologna, il tabellino

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui (87' Ghoulam); Anguissa (75' Demme), Ruiz, Elmas (75' Mertens); Lozano (66' Politano), Osimhen, Insigne (65' Zielinski).

A disposizione: Meret, Marfella, Jesus, Zanoli, Lobotka, Petagna.

Allenatore: Marco Domenichini.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Mbaye (62' Skov Olsen), Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez (76' Binks), Svanberg, Hickey (81' Dijks); Vignato (75' Sansone), Orsolini; Barrow (81' van Hooijdonk).

A disposizione: Bardi, Bagnolini, Amey, Pyythia, Schouten, Santander, Cangiano.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Arbitro: Serra di Torino.

Assistenti: De Meo, Rossi.

IV Uomo: Massimi.

VAR: Mariani.

AVAR: Lo Cicero.

Reti: 18' Ruiz (N), 41' Insigne (N), 62' Insigne (N).

Ammonizioni: 32' Anguissa (N), 40' Medel (B), 40' De Silvestri (B).

Espulsioni: -

Foto Twitter Bologna FC