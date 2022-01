Bologna-Inter, si va verso il rinvio

La notizia era nell’aria ma adesso sta per diventare ufficiale: l'Ausl chiederà il rinvio di Bologna-Inter. A giocare un ruolo fondamentale è stato il vertiginoso aumento di casi Covid tra le fila rossoblù: oltre ai quattro dei giorni scorsi (Viola, Dominguez, Hickey e Molla) questa mattina il club ha comunicato la positività di altri quattro giocatori (Medel, Vignato, Santander e van Hooijdonk).

In giornata era scattata l’allerta e, come riportato negli scorsi minuti dall’Ansa, l’Ausl sta predisponendo un provvedimento per il rinvio della partita a data da destinarsi. Ora si attende solamente la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria, anche se come è noto essa non ha l'autorità per rinviare le gare di campionato. Questa decisione spetta alla Lega Serie A ma come è probabile si seguirà il copione tenuto lo scorso anno per Juventus-Napoli, caso che ormai ha fatto giurisprudenza: 3-0 a tavolino, ricorso e partita da rigiocare.