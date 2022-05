LIVE | Serie A, Roma-Bologna 0-0: Dominguez, Orsolini e Bonifazi dal 1’

Squadra in casa

Squadra in casa Roma

Tanti cambi, da una parte e dall’altra: si presenta così Roma-Bologna, gara valida per la 35^ giornata di Serie A TIM. Mihajlovic e i suoi scelgono Bonifazi, Kasius, Dominguez e Orsolini al posto di Theate, De Silvestri, Svanberg e Barrow.

Anche per i capitolini sono diversi i cambi rispetto al solito undici schierato da Mourinho: Kumbulla, Maitland-Niles, El Shaarawy e Afena-Gyan al posto di Smalling, Abraham e dei due esterni. Anche Pellegrini in panchina.

Roma-Bologna, la cronaca live

0’ – Le squadre si apprestano a scendere in campo

1' - Si comincia! Palla alla Roma.

1' - Subito pericolosi i padroni di casa, chiude però Medel. Episodio controllato al VAR per un presunto tocco di braccio di Medel, ma per Fabbri si può continuare.

6' - Break di Arnautovic sulla sinistra, Kumbulla però fa buna guardia e costringe l'austriaco a ricominciare l'azione.

7' - Fitrante di Mancini in area rossoblù, Afena-Gyan però è lento nella lettura e la palla sfila fino alle mani di Skorupski.

9' - Azione personale di Zaniolo, Soumaoro fa muro.

12' - Ancora un episodio dubbio nell'area del Bologna: Hickey sgambetta Maitland-Niles ma per Fabbri non ci sono gli estremi per il penalty.

17' - Occasione per il Bologna! Imbucata per Arnautovic, Rui Patricio è indeciso nell'uscita ma il bomber austriaco non riesce a finalizzare.

19' - Palla sanguinosa persa da Kasius che lancia la ripartenza giallorossa ma fortunatamente per il Bologna Carles Perez sbaglia la conclusione.

20' - Buona chance per il Bologna con Dominguez, Ibanez però è tempestivo nella chiusura.

Roma-Bologna, il tabellino live

Roma (3-4-2-1): Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Maitland-Niles, Cristante, Veretout, El Shaarawy; Perez, Zaniolo; Afena-Gyan.

A disposizione: Fuzato, Boer, Smalling, Spinazzola, Vina, Karsdorp, Bove, Diawara, Pellegrini, Zalewski, Abraham, Shomurodov.

Allenatore: Josè Mourinho.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; Kasius, Dominguez, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Mbaye, Binks, Theate, De Silvestri, Viola, Aebischer, Svanberg, Vignato, Barrow, Sansone, Santander.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic (in panchina Tanjga).

Arbitro: Fabbri della sez. di Ravenna.

Assistenti: Raspollini, Di Gioia.

IV Uomo: Camplone.

VAR: Piccinini.

AVAR: Alassio.

Reti: -.

Ammonizioni: -.

Espulsioni: -.

