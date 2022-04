Roma-Bologna, le probabili formazioni: assenti Dijks, Falcinelli e Kingsley

Soffia forte il vento in poppa al vascello Bologna, che dalla gara di San Siro contro il Milan non ha conosciuto più fermate: due vittorie e tre pareggi lo score parziale, tra cui ovviamente l’entusiasmante vittoria contro l’Inter di mercoledì scorso. Unici assenti per la gara di domani saranno Falcinelli, Dijks e il lungodegente Kingsley.

Periodo positivo anche per la Roma, unica italiana ancora impegnata in una coppa europea. I giallorossi sono infatti reduci dalla trasferta di Leicester di giovedì scorso, pareggiata per 1-1 dopo l’iniziale gol di Pellegrini.

Roma-Bologna, le scelte dei due allenatori

Il Bologna non dovrebbe presentare in campo delle novità rispetto alla formazione vista contro l’Inter. Anzi: è probabile che Mihajlovic e staff confermino in blocco l’undici che ha superato i nerazzurri al Dall’Ara. L’unica sorpresa potrebbe essere Dominguez in campo dal 1’ al posto di Svanberg, apparso piuttosto spento nelle ultime uscite.

Mourinho, invece, potrebbe apportare qualche modifica proprio in vista della semifinale di ritorno di Conference League. Assente Mkhitaryan per infortunio, i giallorossi potrebbero inserire Kumbulla per Smalling e Veretout per Oliveira.

Roma-Bologna, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

A disposizione: Fuzato, Boer, Smalling, Spinazzola, Vina, Maitland-Niles, Bove, Oliveira, Diawara, Perez, El Shaarawy, Afena-Gyan, Shomurodov.

Allenatore: Josè Mourinho.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Soriano, Hickey; Barrow, Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Mbaye, Binks, Bonifazi, Kasius, Viola, Aebischer, Svanberg, Vignato, Orsolini, Sansone, Santander.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic (in panchina Tanjga).

