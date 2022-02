LIVE | Serie A, Salernitana-Bologna 0-0: Svanberg in panchina, Soriano ancora in mediana

Anticipo delle ore 15 del sabato per il Bologna, pronto a scendere in campo all’Arechi di Salerno per sfidare la Salernitana. Mihajlovic conferma la mediana composta da Soriano e Schouten, con Svanberg dirottato in panchina, mentre in difesa torna il terzetto titolare con Soumaoro e Medel che prendono il posto di Bonifazi e Binks. Nella squadra di Davide Nicola è assente Bonazzoli, che nonostante la convocazione di ieri non siede neanche in panchina. Al suo posto Ribery per completare il tridente d’attacco con Djuric e l’ex Simone Verdi.

Una delle difficoltà più grandi, per entrambe le squadre, sarà certamente la pesantezza del campo: a Salerno infatti piove ininterrottamente dalla scorsa notte, anche se il prato dell'Arechi sembra per adesso tenere bene la tanta acqua.

Salernitana-Bologna, la cronaca live

0’ – Le squadre si apprestano a scendere in campo.

1' - Comincia la partita!

2' - Ritmi subito alti all'Arechi, con i padroni di casa che pressano alto e impediscono la circolazione palla del Bologna.

3' - Ederson calcia al volo, palla fuori di poco.

6' - Imbucata di Verdi per Ederson, brava la difesa rossoblù a chiudere.

10' - Buona azione del Bologna sugli sviluppi di un corner, Hickey però sciupa tutto con un cross troppo lungo per i compagni.

13' - Conclusione da lontano di Barrow, para Sepe.

14' - Ancora Bologna in avanti, stavolta con Arnautovic, e para ancora Sepe.

18' - Verdi calcia da lontano con il destro ma trova i guantoni di Skorupski.

24' - Partita che si accende all'Arechi ma le due squadra faticano a trovare le giuste misure.

25' - Mazzocchi servito sulla destra cerca e trova Djuric in mezzo all'area ma l'attaccante granata calcia a lato.

27' - Calcio di rigore per la Salernitana! Azione in velocità Verdi-Ribery, con il francese che proprio al momento del tiro viene toccato in area da Orsolini. Ayroldi va però a rivedere l'azione al VAR e dopo aver valutato l'impatto decide di togliere il rigore assegnato ai padroni di casa.

32' - Punizione dal limite per la Salernitana, va Verdi con il sinistro ma la palla finisce sopra la traversa.

Salernitana-Bologna, il tabellino live

Salernitana (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Ederson, L. Coulibaly; Kastanos, Verdi, Ribery; Djuric.

A disposizione: Belec, Gagliolo, Gyomber, Jaroszynski, Veseli, Bohinen, Di Tacchio, Obi, Zortea, Mikael, Mousset, Perotti.

Allenatore: Davide Nicola.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Barrow; Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Molla, Binks, Dijks, Bonifazi, Mbaye, Kasius, Aebischer, Viola, Vignato, Svanberg, Sansone, Falcinelli.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Arbitro: Giovanni Ayroldi della sez. di Molfetta.

Assistenti: Bercigli, Berti.

IV Uomo: Di Martino.

VAR: Orsato.

AVAR: Giallatini.

Reti: -.

Ammonizioni: 7' Ranieri (S).

Espulsioni: -.

Foto Bologna FC