Sampdoria-Bologna, le pagelle dei rossoblù: Arnautovic il più bravo, bene la difesa L'austriaco è l'assoluto MVP della partita. Si rivede Svanberg su ottimi livelli, bene anche Soriano

Prima vittoria in trasferta nella stagione 2021/2022 del Bologna: i rossoblù si impongono per 1-2 sul difficile campo della Sampdoria. I blucerchiati hanno dato filo da torcere per tutta la partita, ma gli uomini di Mihajlovic hanno mantenuto i nervi saldi e hanno portato a casa una gara importantissima. Il Bologna raggiunge quota 18 punti in campionato, agganciando Juventus Fiorentina e Lazio al quinto posto, in attesa della partita delle 18 dei capitolini.

Sampdoria-Bologna, le pagelle dei rossoblù

Skorupski 6,5: bravissimo a mantenere sempre alta la concentrazione, salva i suoi in un paio di occasioni.

Soumaoro 6,5: brutto, sporco e cattivo, ma affidabile come sempre.

Medel 6,5: altra partita maiuscola del cileno. E pensare che in estate aveva già le valigie in mano.

Theate 7: la continuità di rendimento che ha dimostrato fin dal suo primo giorno in Italia è qualcosa di incredibile. Houston, abbiamo un fenomeno.

De Silvestri 6: corre tanto nel primo tempo, poi è costrett a mollare (46' Skov Olsen 6,5: entra benissimo in un ruolo non suo e finalmente dà segnali incoraggianti. Solo un miracolo di Audero gli nega il gol).

Dominguez 7: ancora una volta El Principe diventa Re del centrocampo rossoblù (83' Binks sv).

Svanberg 7: gol, assist e tanti chilometri percorsi. Uno Svanberg così mancava da settimane.

Hickey 6: fase di leggera flessione dello scozzese, ma nonostante tutto porta a casa la sufficienza.

Soriano 6,5: un po' in ombra nella prima parte di gara, poi finalmente esce fuori bene e va due volte vicino al gol (83' Mbaye sv).

Barrow 6,5: il più pericoloso nel primo tempo, poi cede lo scettro dell'attacco al numero 9 (76' Sansone sv).

Arnautovic 8: Marko Arnautovic in "L'importanza del numero 9". La sua partita è un saggio di tecnica, esperienza ed efficacia (90'+1 van Hooijdonk sv).

Mihajlovic 7: il Bologna gioca bene e soprattutto sa difendere il risultato acquisito. I tre punti conquistati valgono oro.

