LIVE | Serie A, Sassuolo-Bologna 0-2: Hickey firma il doppio vantaggio

Ultima fermata del treno Serie A prima della sosta natalizia: il Bologna affronta il Sassuolo nella trasferta del Mapei Stadium per la 19^ giornata di campionato. Alcune novità tra i rossoblù: Theate e De Silvestri, in dubbio fino all’ultimo, vanno in panchina per far spazio a Skov Olsen e Bonifazi, rispettivamente sull’out destro di centrocampo il primo e come braccetto di sinistra il secondo. Cambio anche in avanti, con Orsolini che prende il posto di Barrow. Nel Sassuolo Ayhan scala al centro al posto di Chiriches con Muldur, invece che Toljan, nella posizione di esterno basso a destra, mentre in attacco Dionisi sceglie Boga al posto di Raspadori oltre a Pegolo al posto di Consigli.

Sassuolo-Bologna, la cronaca live

0’ – Le squadre si apprestano a scendere in campo

1' - Partiti!

3' - E' il Sassuolo a fare la partita in questi primi minuti, ma il Bologna per ora non corre rischi.

7' - Palo di Scamacca! Giocata in verticale dei neroverdi ma il diagonale dell'attaccante romano è deviato da Skorupski e finisce poi sul legno.

9' - Ancora padroni di casa in avanti. Stavolta ci pensa Frattesi che arriva a concludere dopo una percussione centrale.

12' - Il Sassuolo trova spesso le combinazioni giuste per mettere in difficoltà la squadra di Mihajlovic e le azioni offensive del Bologna per ora latitano.

15' - Occasionissima Bologna! Orsolini si trova a tu per tu con Pegolo ma il classe '97 calcia malissimo e la palla termina alta.

17' - Ancora Sassuolo e ancora Scamacca: destro forte ma lontano dalla porta di Skorupski.

23' - Buona azione del Bologna: circolazione di palla nella linea difensiva, scarico a destra su Skov Olsen e cross in mezzo ma la difesa dei padroni di casa libera senza fronzoli.

27' - Espulso intanto uno dei collaboratori di Dionisi per proteste dopo un fallo di Orsolini su Muldur.

32' - Il Bologna recupera palla in zona offensiva, Soriano la mette in mezzo ma il cross è troppo potente e Orsolini non può arrivare.

36' - ORSOLINI! Il Bologna si porta in vantaggio grazie al sinistro del numero 7.

39' - Azione del Sassuolo sull'asse Traore-Berardi ma la difesa rossoblù chiude.

43' - Ancora un'occasione clamorosa per la squadra di Mihajlovic! Ripartenza fulminante di Skov Olsen, cross al centro per Arnautovic ma per un soffio Rogerio ci mette il piede e spedisce la palla in corner.

44' - RETE DEL BOLOGNA! AARON HICKEY! Destro dal limite e palla sotto l'incrocio dei pali. Punteggio di 0-2 al Mapei.

45' - Finisce il primo tempo.

46' - Ricomincia il match al Mapei Stadium!

47' - Occasione Orsolini di testa, ma il numero 7 è in off side.

50' - Ancora un inarrestabile Hickey con il destro, ma stavolta Pegolo si allunga e devia.

Sassuolo-Bologna, il tabellino live

Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Muldur (46' Toljan), Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Traore; Berardi, Scamacca, Boga (46' Raspadori).

A disposizione: Zacchi, Satalino, Goldaniga, Chiriches, Peluso, Kyriakopoulos, Harroui, Magnanelli, Defrel.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; Skov Olsen, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Orsolini; Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Molla, Binks, Dijks, Mbaye, De Silvestri, Viola, Vignato, Barrow, Santander, Sansone, van Hooijdonk.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Arbitro: Fabbri della sez. di Ravenna.

Guardalinee: Macaddino, Sechi.

IV Uomo: Gariglio.

Var: Irrati.

Avar: Cecconi.

Reti: 36' Orsolini (B), 44' Hickey (B).

Ammonizioni: -.

Espulsioni: -.

Foto Bologna FC