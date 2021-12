Sassuolo-Bologna, le pagelle dei rossoblù: la difesa è insuperabile, sorride anche Santander Partita sensazionale per il Bologna che torna alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive. Mediana con il fiato corto, bene invece la difesa e la batteria di esterni

Foto Twitter Bologna FC

Probabilmente la migliore notizia che oggi Mihajlovic si porta oggi a casa è quella di avere una rosa più lunga di quella che probabilmente immaginava. Se alcuni titolarissimi sono sembrati un po’ in ombra – Arnautovic, Barrow oltre all’evidente stanchezza di Dominguez e Svanberg – alcuni tra le seconde linee hanno fornito risposte più che positive: Skov Olsen e Orsolini hanno interpretato la partita magistralmente e, in modo quasi insperato, uno dei migliori in campo è stato Santander. El Ropero è entrato in partita alla grande, ha lottato su tantissimi palloni e alla fine è stato anche ripagato dalla rete del definitivo 0-3. Bellissima vittoria del Bologna, quindi, capace di colpire il Sassuolo nel loro momento migliore e di difendere in modo ordinato fino alla fine dei minuti di gioco e concedendo poco o niente alla squadra di Dionisi. Il prossimo appuntamento è fissato per il 6 gennaio, quando al Dall’Ara si giocherà il big match contro l’Inter.

Sassuolo-Bologna, le pagelle dei rossoblù

Skorupski 7: parte subito forte salvando sul tiro di Scamacca, poi la parata su Berardi è sensazionale.

Soumaoro 7: Boga, Raspadori, Scamacca: cambiano gli avversari ma non il risultato. Oggi è un muro.

Medel 6,5: è l’uomo ovunque della difesa di Mihajlovic.

Bonifazi 6: fatica un po’ nel prendere le misure su Berardi ma con il passare dei minuti acquisisce sicurezza (80' Binks sv).

Skov Olsen 6,5: sembra quasi che si trovi meglio come esterno a tutta fascia che come mezza punta. Bravo sia in fase offensiva che difensiva (72' De Silvestri sv).

Dominguez 6: momento di flessione per il Principito ma nonostante questo le azioni del Bologna passano spesso e volentieri dai suoi piedi. Splendido l’assist per Orsolini.

Svanberg 5,5: tanti chilometri ma poca lucidità (62' Vignato 6: entra per far girare il pallone e questo è un fondamentale in cui riesce piuttosto bene).

Hickey 7: partita e gol sensazionali per lo scozzese. Va anche vicino alla doppietta.

Soriano 6: ancora lontano dalla sua miglior forma ma nonostante tutto porta a casa una prestazione positiva.

Orsolini 6,5: una la spreca clamorosamente e una la butta dentro. Orsolini in purezza (62' Barrow 5: tanto, troppo fumoso. Momento negativo per lui).

Arnautovic 5: non è in forma e si vede. Esce dal campo imbronciato, ma finché le sue prestazioni sono queste c’è poco da lamentarsi (72' Santander 7: entra con il giusto spirito e viene premiato con il gol).

Mihajlovic 7: il Sassuolo gioca bene ma il suo Bologna non prova timore. Bravo a non far calare l’attenzione ai suoi nel secondo tempo.

Foto Twitter Bologna FC