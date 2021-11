Serie A, Spezia-Bologna 0-1: ai rossoblù basta un rigore di Arnautovic

Tante conclusioni, tanta sfortuna con i tre pali colpiti (due di Barrow e uno di Arnautovic) ma alla fine il Bologna riesce a vincerla: è Marko Arnautovic che si procura e realizza il rigore che vale ai rossoblù tre punti fondamentali per continuare a sognare. La squadra di Mihajlovic aggancia a 21 punti la Fiorentina e la Juventus ed è, ai fatti, in piena corsa per un posto in Europa. Prova di carattere anche dello Spezia, che paga però la tanta confusione in zona offensiva.

Spezia-Bologna, la cronaca live

0' - Le squadre si preparano a scendere in campo.

1' - PARTITI!

4' - Gioca meglio lo Spezia in questi primi minuti di gara, con il Bologna finora attento a non concedere nulla.

5' - Colpo di testa di Amian ma la palla sfila sul fondo.

7' - Prima parata per Skorupski che controlla il sinistro di Maggiore.

10' - Palo del Bologna! Lancio verticale di Dominguez, Arnautovic controlla e calcia con il mancino ma il suo lob si stampa sul palo ed esce.

12' - Ancora Bologna in avanti: combinazione spettacolare Soriano-Arnautovic-Barrow-Arnautovic, ma la difesa dei padroni di casa è attenta e chiude.

18' - Conclusione di Barrow, ma il tiro è debole e Provedel blocca.

19' - Anche lo Spezia in fase offensiva, prima con Nzola e poi con Reca, ma la difesa chiude.

25' - Ci prova Antiste di testa ma il francese è sbilanciato e Skorupski può intervenire.

26' - Ancora occasione Spezia: Kovalenko calcia con il destro ma la conclusione sfila sul fondo.

30' - Prende campo lo Spezia e porta pressione nei pressi dell'area di Skorupski: Maggiore calcia ma il polacco riesce a bloccare.

35' - Occasione sprecata da Soumaoro! Colpo di testa da buonissima posizione ma la palla termina alta.

44' - Ancora un palo! Stavolta a colpirlo è Barrow con un destro a colpo sicuro. Che peccato.

45' - Arnautovic si gira e colpisce in area, ma Erlic chiude e spedisce in corner. Sugli sviluppi dell'angolo si chiude il primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

51' - Tanta confusione in campo in questi primi minuti, con le squadre che fanno tanta fatica nel trovare la via del gol.

55' - Finalmente una conclusione: è Orsolini a provarci con il destro, ma Provedel va giù bene e devia in corner.

57' - Anche lo Spezia calcia con Amian ma Skorupski para.

62' - Incredibile, ancora un palo! Serpentina di Arnautovic che serve la palla a Barrow, il gambiano apre il piatto destro ma la palla scheggia il palo ed esce.

64' - Il Bologna alza i giri del motore ma fatica ancora a trovare le giuste trame per colpire lo Spezia.

65' - Super chiusura di Medel che stoppa Nzola a tu per tu con Skorupski.

66' - Ancora Spezia: Maggiore spara con il destro ma il portiere blocca.

68' - Occasione Bologna! Svanberg calcia a giro dal limite dell'area ma il suo destor sfila di poco a lato.

71' - Brivido per i rossoblù: palla tesa nell'area, Soumaoro sbuccia il pallone con il destro e per poco non beffa il proprio portiere.

73' - Tiro di Salcedo incrociato, bravo Skoruspki a scendere bene e a bloccare.

78' - Buona azione in verticale del Bologna: il neo entrato Sansone arriva al tiro con il mancino ma Provedel controlla.

82' - Colpo di scena! Arnautovic calcia una punizione dal limite dell'area e Nzola, in barriera, colpisce il pallone con il gomito. Massimi decide per il calcio rigore.

83' - RETE! GOL DI ARNAUTOVIC! L'austriaco apre il piatto e mette il pallone alle spalle di Provedel.

90'+3 - Assalto finale dello Spezia: ci prova Erlic con la testa ma la conclusione è larga.

90'+4 - FINISCE QUI! Il Bologna vince per 0-1 grazie al rigore realizzato da Marko Arnautovic.

Spezia-Bologna, il tabellino live

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian (76' Ferrer), Erlic, Nikolaou, Reca (58' Sala); Kovalenko (76' Agudelo), Bastoni, Maggiore; Strelec (58' Salcedo), Nzola, Antiste (58' Colley).

A disposizione: Zoet, Zovko, Hristov, Nguiamba, Podgoreanu, Manaj.

Allenatore: Thiago Motta.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Orsolini (75' Skov Olsen), Dominguez (85' Bonifazi), Svanberg (75' Vignato), Hickey; Soriano, Barrow (75' Sansone); Arnautovic (90' Mbaye).

A disposizione: Bardi, Binks, Dijks, Annan, Viola, Cangiano, van Hooijdonk, Santander.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Arbitro: Massimi della sezione di Termoli.

Assistenti: Di Iorio, Dei Giudici.

IV Uomo: Santoro.

Var: Guida.

Avar: Lo Cicero.

Reti: 83' Arnautovic (B).

Ammonizioni: 38' Reca (S), 70' Salcedo (S), 82' Nzola (S), 88' Arnautovic (B).

Espulsioni: -.

Foto Bologna FC 1909