LIVE | Torino-Bologna 1-0: granata in vantaggio con Sanabria

Tutto pronto per la 17^ giornata di Serie A: il Bologna affronta in trasferta il Torino, attualmente al 13° posto in classifica e distante cinque punti dalla squadra di Sinisa Mihajlovic. Il mister rossoblù, per far fronte all’assenza dello squalificato Dominguez, lancia dal primo minuto Skov Olsen nel ruolo di mezza punta al fianco di Barrow, arretrando sulla linea mediana il capitano Roberto Soriano.

Torino-Bologna, la cronaca live

0’ - Le squadre si apprestano a scendere in campo.

1' - Comincia la partita!

4' - Ritmi molto bassi in questi primi minuti di gara.

6' - Il Toro porta una pressione molto alta ai giocatori del Bologna che faticano a interpretare il solito possesso palla.

8' - Sono i granata per adesso a fare la partita, senza però riuscire a creare grossi pericoli alla porta rossoblù.

10' - Primo tiro del match: Lukic calcia da fuori area, Skorupski controlla senza problemi.

15' - Ingenuità di Soriano al limite della propria area: il capitano perde palla e commette poi fallo su Pobega.

16' - Punizione calciata da Lukic ma la palla finisce alta.

18' - Anche il Bologna arriva in zona offensiva: combinazione Barrow-Arnautovic, scarico per Soriano e tiro in porta, ma Savic blocca.

24' - Gol del Torino. Skov Olsen si fa soffiare palla da Lukic, il centrocampista serve Sanabria che deposita con il sinistro alle spalle di Skorupski.

28' - Ancora padroni di casa in avanti: ci prova Singo ma il protiere del Bologna para.

31' - Ancora una palla persa dai rossoblù: Theate perde il contrasto con Praet ma stavolta la difesa è brava a chiudere in corner.

37' - Super parata di Skorupski su una conclusione deviata di Lukic. Corner per il Toro.

42' - Ancora un rischio per Soriano e compagni: Pobega si inserisce, batti e ribatti in area con la palla che schizza sopra la traversa. Ancora un corner per i padroni di casa.

45' - Traversa del Torino! Azione manovrata dei granata che arrivano alla conclusione con l'attaccante paraguaiano, ma per fortuna dei rossoblù la palla si stampa sul legno e il punteggio rimane sull'1-0. Su questa occasione si chiude il primo tempo.

46' - Si ricomincia. Nel Torino costretto ad uscire Bremer per un problema fisico, al suo posto Buongiorno.

46' - Subito pericoloso il Toro con Praet: il belga calcia con il mancino ma la palla sfila sul fondo.

50' - Buca ancora sulla destra il Torino, stavolta con Singo: l'esterno crossa e Sanabria colpisce di testa, bravo Skorupski a bloccare.

54' - Miracoloso Skorupski! Sanabria a tu per tu con il polacco ma il portiere è bravo a rimanere in piedi e ad intervenire al momento giusto.

55' - Anche il Bologna in attacco: ci prova Hickey, conclusione fuori di poco.

61' - Ancora tanta fatica per i rossoblù nel trovare la conclusione, sempre pericoloso invece il Toro in transizione offensiva.

Torino-Bologna, il tabellino live

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer (46' Buongiorno), Rodriguez; Singo, Pobega, Lukic, Vojvoda; Pjaca, Praet; Sanabria.

A disposizione: Berisha, Izzo, Aina, Mandragora, Baselli, Linetty, Ansaldi, Warming, Rincon, Brekalo, Zaza.

Allenatore: Ivan Juric.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Soriano, Svanberg, Hickey; Skov Olsen, Barrow; Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Molla, Dijks, Binks, Bonifazi, Vignato, Viola, Cangiano, Orsolini, Sansone, van Hooijdonk, Santander.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Arbitro: Dionisi della sez. de L’Aquila.

Assistenti: Lo Cicero, Di Giacinto.

IV Uomo: Massimi.

Var: Fabbri.

Avar: Margani.

Reti: 24' Sanabria (T).

Ammonizioni: 27' Theate (B), 56' Sanabria (T).

Espulsioni: -.

Foto Bologna FC