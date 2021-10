Udinese-Bologna, le pagelle: Dominguez illumina e Barrow segna L'argentino e il numero 99 sono i migliori in campo di un Bologna che avrebbe meritato la vittoria

Foto Twitter Bologna FC

Il Bologna è stato la squadra più meritevole in campo, ma dato che al calcio non si vince ai punti ma con i gol, in casa dell'Udinese finisce in parità. Ancora una volta è Dominguez il migliore in campo: l'argentino regala qualità e quantità in entrambe le fasi e sembra, al momento, imprescindibile per il centrocampo di Mihajlovic. Bene anche Barrow, ancora in gol, mentre non raggiungono la sufficienza De Silvestri e Soriano, entrambi in fase di appannamento.

Udinese-Bologna, le pagelle dei rossoblù

Skorupski 6,5: è bravo nel controllare le sporadiche occasioni dell’Udinese ed è sfortunato - e forse anche sbilanciato - in occasione del gol di Beto.

Soumaoro 6,5: con lui in campo la difesa è più solida.

Binks 6,5: esordio dal primo minuto senza paura per il giovane difensore inglese. Welcome (69’ Medel 6: ordinato).

Theate 6: bene nel primo tempo ma nel secondo cala vistosamente (69’ Skov Olsen 5,5: sempre troppo poco).

De Silvestri 5,5: annulla Udogie e Udogie annulla lui. Manca la spinta a destra.

Dominguez 7: altro assist capolavoro a coronamento di un’altra gara sontuosa. È il vero leader del centrocampo di Mihajlovic.

Svanberg 6,5: uno dei migliori fino a quando è rimasto in campo, poi Miha lo toglie per paura di un secondo giallo (56’ Kingsley sv: buona fortuna; 73’ Vignato 5,5: entra fuori ruolo e forse si vede)

Hickey 5,5: meno esplosivo del solito e in più si fa saltare in un paio di occasioni con troppa facilità.

Soriano 5,5: il capitano è in un momento di flessione da qualche gara, speriamo torni presto in forma.

Barrow 7: lui invece è in formissima, e lo dimostra con un’altra rete.

Arnautovic 6,5: manca il gol, ma firma la solita prova di coraggio e determinazione.

Mihajlovic 6,5: l’aveva preparata bene e il suo Bologna l’avrebbe anche vinta. Peccato.

Foto Twitter Bologna FC