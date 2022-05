LIVE | Serie A, Venezia-Bologna 2-1: Orsolini di testa accorcia le distanze

La notizia più importante della giornata, per il Bologna, è certamente il ritorno in panchina di Sinisa Mihajlovic. Dopo quarantanove giorni – l’ultima per Miha era stata la sconfitta interna contro l’Atalanta – il mister rossoblù torna per guidare i suoi nell’insidiosa trasferta di Venezia. Mihajlovic regala poche sorprese per quanto riguarda l’undici iniziale, schierando Svanberg e Soriano ai lati di Schouten in mediana e Barrow come compagno d’attacco di Marko Arnautovic.

Qualche novità invece tra le fila dei lagunari: Soncin sceglie di coprirsi: panchina per Aramu, Busio e Okereke, in attacco con Henry ci sono Cuisance e Kiyine.

Venezia-Bologna, la cronaca live

0’ – Le squadre si apprestano a scendere in campo.

1' - Comincia il match! Primo possesso per il Venezia.

4' - Subito gol del Venezia. Henry imbeccato da un lancio del portiere supera Skorupski con un pallonetto.

8' - Conclusione di Theate sugli sviluppi di un corner, para Maenpaa.

9' - Conlcusione di Soriano dai venti metri, palla abbondantemente larga.

14' - Ancora Venezia vicino al gol con Svoboda, palla alta.

16' - Rigore per il Venezia: azione in velocità dei padroni di casa, Haps supera Skorupski e il polacco lo stende.

19' - Raddoppio dei lagunari con Kiyine che realizza dopo la parata di Skorupski. Punteggio di 2-0 al Penzo.

24' - Azione prolungata del Bologna che manda al tiro Barrow, la sua conclusione è però troppo centrale.

26' - Bologna vicino al gol con De Silvestri! Colpo di testa dell'esterno che finisce di poco a lato.

28' - Ancora Kiyine vicino alla rete, stavolta è bravo Skorupski a parare.

31' - Henry al tiro dopo il contrasto vinto con Soumaoro, para Skorupski sul primo palo.

32' - Occasionissima per Barrow che riceve in velocità da Soriano. Il gambiano calcia di prima ma il tiro è centrale.

34' - Cambio tattico per Mihajlovic: fuori Theate e dentro Orsolini.

43' - Buona chance per Arnautovic: servito da De Silvestri, l'austriaco colpisce di testa ma il suo tiro finisce largo.

45'+2 - RETE DI ORSOLINI! Azione prolungata del Bologna che riesce a dimezzare il vantaggio dei padroni di casa grazie al colpo di testa del neo entrato.

45'+3 - Finisce il primo tempo.

Venezia-Bologna, il tabellino live

Venezia (3-4-2-1): Maenpaa; Svoboda, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Crnigoj, Vacca, Haps; Cuisance, Kiyine; Henry.

A disposizione: Bertinato, Ullmann, Makadji, Busio, Tessmann, Fiordilino, Nani, Aramu, Peretz, Johnsen, Nsame, Okereke.

Allenatore: Andrea Soncin.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate (34' Orsolini); De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey; Barrow, Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Binks, Bonifazi, Mbaye, Kasius, Viola, Aebischer, Dominguez, Vignato, Sansone, Santander.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Arbitro: Marinelli della sez. di Tivoli.

Assistenti: Peretti, Paganessi.

IV Uomo: Miele.

VAR: Maggioni.

AVAR: Zufferli.

Reti: 4' Henry (V), 19' Kiyine (V), 45'+2 Orsolini (B).

Ammonizioni: 16' Skorupski (B), 29' Kiyine (V), 38' Hickey (B).

Espulsioni: -.

