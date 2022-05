Venezia-Bologna, le probabili formazioni: ballottaggio Kasius-De Silvestri sulla destra

È stata una settimana ricca di sorprese quella del Bologna: prima le dimissioni dall’ospedale di Sinisa Mihajlovic, poi il suo rientro sui campi di Casteldebole e infine, domani, il ritorno in panchina. “Penseremo a noi” ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa “mentre il Venezia giocherà la partita alla morte”. I lagunari, infatti, si giocano le ultime possibilità di rimanere in Serie A, vista anche la sconfitta contro la Juventus nella scorsa giornata.

Venezia-Bologna, le scelte dei due allenatori

Diverse le possibili sorprese per il Bologna che alle ore 15 affronterà il Venezia: sicuro del posto Skorupski, mentre la difesa potrebbe vedere la conferma di Bonifazi, anche se Theate è in vantaggio per tornare nella posizione di braccetto di sinistra. A destra è acceso il ballottaggio Kasius-De Silvestri, così come quello tra Soriano, Dominguez e Aebischer come terzo mediano insieme a Schouten e Svanberg, che dovrebbe rientrare tra i titolari. Compagno di Arnautovic probabilmente Orsolini, con Barrow inizialmente in panchina.

Squalificato Ampadu nel Venezia, al suo posto ci sarà Fiordilino. In attacco ci sarà Aramu dietro alla coppia Okereke-Henry.

Venezia-Bologna, le probabili formazioni

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Kasius, Svanberg, Schouten, Dominguez, Hickey; Orsolini, Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Binks, Bonifazi, Mbaye, De Silvestri, Viola, Aebischer, Soriano, Vignato, Sansone, Santander, Barrow.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Venezia (3-4-1-2): Maenpaa; Svoboda, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Fiordilino, Cuisance, Haps; Aramu; Henry, Okereke.

A disposizione: Bertinato, Ullmann, Ebuehi, Crnigoj, Busio, Tessmann, Vacca, Nani, Kiyine, Peretz, Johnsen, Nsame.

Allenatore: Soncin.

Arbitro: Marinelli della sez. di Tivoli.

Assistenti: Peretti, Paganessi.

IV Uomo: Miele.

VAR: Maggioni.

AVAR: Zufferli.