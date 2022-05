Venezia-Bologna, le pagelle dei rossoblù: l’attacco funziona, la difesa molto meno Sconfitta nei minuti di recupero finali per i rossoblù, bravi precedentemente a ribaltare il 2-0 iniziale

Foto Twitter Bologna FC

La notizia più bella della giornata rimane il ritorno in panchina di Sinisa Mihajlovic, visto che il suo Bologna esce sconfitto dalla gara contro il Venezia per 4-3. Una partita che ha visto moltissime fasi differenti: prima il doppio vantaggio dei padroni di casa, poi nella parte centrale un ottimo Bologna che è riuscito a ribaltare il risultato e, infine, la reazione del Venezia che firma prima il pari e poi il definitivo vantaggio. Male la difesa, su tutti Skorupski, mentre l’attacco ha dato risposte incoraggianti.

Venezia-Bologna, le pagelle dei rossoblù

Skorupski 4,5: sorpreso prima da Henry e scriteriato nell’uscita che gli costa il penalty. Inizia malissimo la sua giornata, poi si salva in un paio di occasioni.

Soumaoro 5,5: il più positivo della difesa, ma anche la sua prestazione non è senza macchia.

Medel 5: dorme quando Maenpaa lancia Henry per il primo gol, poi si addormenta nei minuti finali regalando un’occasione letale al Venezia.

Theate 5: inizia malissimo ma al contrario dei compagni non ha tempo di rimediare (34' Orsolini 6,5: è lui che porta la scossa giusta per la rimonta).

De Silvestri 5,5: gara a luci e ombre la sua. Contrariamente rispetto al solito spinge molto, prediligendo la fase offensiva ma lasciando spesso qualche buco sulla destra.

Svanberg 5,5: subisce come tutti l’inizio shock del Bologna. Poi migliora con il passare dei minuti (46' Dominguez 6: lucido e ordinato, va anche vicino al gol).

Schouten 7: prezioso in mezzo al campo come è preziosa la giocata che lo porta al gol. Pura classe.

Soriano 6: tanta sostanza e anche qualche giocata di qualità. Piccolo passo in avanti rispetto alle ultime uscite (69' Vignato 5,5: svanisce nelle fasi concitate finali della gara).

Hickey 5: molto spento rispetto al solito, spinge poco e subisce tanto le azioni del Venezia sul suo lato.

Barrow 6: di tirare in porta con convinzione non se ne parla nemmeno, ma in fase di costruzione è prezioso (69' Sansone 6: entra in una fase complicata del match, va vicino al gol con una spettacolare rovesciata).

Arnautovic 7: partita da grande campione come al solito. Con la rete di oggi firma il record personale di gol: 14.

Mihajlovic 6,5: bravo e coraggioso nel capire che serviva una svolta. Forse una decisione simile, ma in chiave difensiva, sarebbe servita anche nella fase finale del match.

Foto Twitter Bologna FC