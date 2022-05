Imolese, il presidente De Sarlo rilancia il progetto rossoblù

Dopo il lungo silenzio stampa Antonio De Sarlo, presidente dell'Imolese, ha incontrato i media in una conferenza stampa nella quale ha parlato del futuro della squadra. Sottolineato che il silenzio stampa delle ultime settimane l'ha voluto proprio lui, per affrontare il momento di difficoltà mantenendo un profilo basso e concentrandosi solo sulla salvezza, ottenuta poi ai playout contro la Pistoiese. De Sarlo ha poi spiegato che il suo impegno è totale, e che la salvezza è motivo a fare meglio nel prossimo anno, senza voli pindarici come sognare la serie B ma programmando l’attività per una buona serie C.