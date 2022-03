Serie C, Imolese al tappeto contro la Reggiana

REGGIANA-IMOLESE 5-2

REGGIANA: Venturi; Contessa, Rozzio, Rossi, Cigarini (74′ Radrezza), Luciani, Arrighini (68′ Rosafio), D’Angelo (68′ Sciaudone), Zamparo (74′ Scappini), Cauz, Lanini (79′ Neglia). A disposizione: Voltolini, Marconi, Camigliano, Libutti, Porcino, Muroni. All. Diana.

IMOLESE: Santopadre (46′ Angeletti); Lia, Vona, Rinaldi, Angeli (73′ Cerretti), Benedetti, Romano, Padovan (73′ Belloni), L. Lombardi (46′ De Feo), D’Alena, A. Lombardi (73′ La Vardera). A disposizione: Boscolo Chio, Manzo, Milani, Palma. All. Fontana.

ARBITRO: Carella di Bari.

RETI: 1′ Arrighini (R), 26′ rig. Padovan (I), 33′ Zamparo (R), 40′ Contessa (R), 65′ Rozzio (R), 85′ Rosafio (R), 88′ Benedetti (I).

Imolese al tappeto nella trasferta sul campo della Reggiana, alla quale bastano 16" per sbloccare il punteggio. Gli ospiti riescono anche a pareggiare i conti alla mezz'ora grazie al rigore di Padovan, ma poi è un monologo avversario. Zamparo riporta in vantaggio i granata, che chiudono il primo tempo sul 3-1 grazie alla rete di Contessa, il cui cross sbagliato disegna una traiettoria che finisce per battere Santopadre. Alla ripresa delle ostilità, è ancora la Reggiana ad andate in rete prima con Rozzio e poi con Rosafio che chiude la partita, se ce ne fosse ancora una. Ultima soddisfazione per Benedetti che rende meno amara la sconfitta per l'Imolese.