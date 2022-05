Serie C

Per la gara di andata dei playout di serie C tra Pistoiese ed Imolese, in programma sabato 7 maggio alle ore 18:00, è stato designato il signor Daniele Perenzoni di Rovereto. Gli assistenti saranno Fabrizio Aniello Ricciardi di Ancona e Luca Feraboli di Brescia. Il quarto ufficiale sarà Antonino Costanza di Agrigento.