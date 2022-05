Playout Serie C, l'Imolese ribaltata dalla Pistoiese

PISTOIESE-IMOLESE 2-1 (p.t. 0-1)

PISTOIESE: Seculin, Mezzoni, Moretti, Portanova, Martina, Suciu, Marcucci, Folprecht Bocic, Vano, Di Massimo. A disp. Pozzi, Crespi, Nica, Venturini, Florentine, Valiani, Castellano, Stijepovic, Basani, Pinzauti, D’Antoni, Pertica. All. Alessandrini.

IMOLESE: Rossi, Angeli, Rinaldi, Vona, Liviero, Benedetti, D’Alena, Boscolo, Lombardi A., Padovan, Romano. A disp. Santopadre, Angeletti, De Sarlo, Manzo, La Verdera, Lombardi L., Cerretti, Milani, Belloni, De Feo, Capozzi. All. Fontana.

ARBITRO: Daniele Perenzoni di Rovereto.

RETI: 37' Boscolo, 57' aut. Rinaldi, 91' Suciu.

Primo tempo molto intenso, con le squadre che non si sono risparmiate sapendo la posta in palio. Non è mancato neppure il gioco maschio, con l'arbitro che ha mostrato cartelli gialli da una parte e dall'altra. Dopo un'azione per parte, è la Pistoiese che va vicina al vantaggio. Eppure al 37' arriva il gol di Boscolo che insacca il cross perfetto di Liviero. I locali non subiscono il colpo perché creano altre opportunità ma finisco tutte fuori misura. La ripresa vede la Pistoiese con il piglio giusto, e infatti complice anche l'autogol di Rinaldi arriva la rete del pareggio. Gol nato da un'errore in impostazione dell'azione dalla difesa rossoblu. L'Imolese non riesce a reagire ed anzi, i cambi di mister Fontana sembrano quasi chiudersi ulteriormente a protezione del risultato che in virtù della posizione in classifica sarebbe anche positivo. Dall'altro canto invece, i padroni di casa continuano a spingere ma il gol della rimonta arriva solo a recupero iniziato, con la conclusione forse deviata di Suciu che ribalta non solo il risultato ma l'intera serie playout che adesso sorride alla Pistoiese.