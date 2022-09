Serie D, il Corticella cade sul campo dell'Aglianese

AGLIANESE-CORTICELLA 4-2

AGLIANESE: Spurio, Baggiani, Prati (dal 7’ st Oliveri), Pantano, Perugi, Remedi, Grilli, Torrini (dal 7’ st Veneroso), Mariani (dal 41’ st Konatè), Vassallo (dal 31’ st Pardera), Mattiolo. All.: Baiano.

CORTICELLA: Bruzzi, Tcheuna, Ercolani, Cudini, Menarini, Oubakent (dal 23’ st Amayah), Chamgui (dal 16’ st Marchetti), Campagna (dal 16’ st Trombetta), Salvatori (dal 16’ st Larhrib), Leonardi, Biondelli. All.: Miramari.

ARBITRO: Sassoni di Padova.

RETI: Mariani 17’ pt e 40' st (A); Salvatori al 25’ pt (C); Cudini al 45’ pt (C); Mattiolo al 10’ st (A); Veneroso 15’ st rig. (A).

Entrambe le formazioni scendono in campo col 4-3-3 e, dopo un paio di sgasate neroverdi, è il Corticella a rendersi più pericoloso. All’8’ Salvatori vince un paio di contrasti in area e si ritrova a calciare da ottima posizione, ma il suo tiro debole viene bloccato da Spurio. Tre minuti più tardi potenziale chance anche per i padroni di casa, nata proprio dal primo angolo in favore del Corticella. I biancocelesti sfruttano male il corner consentendo a Mattiolo di lanciarsi da solo in contropiede. Il numero undici però arriva stanco sulla trequarti avversaria e viene recuperato da un ottimo intervento di Ercolani. Al 14’ ancora Corticella col tiro di Campagna da centro area che, seppur libero, manda la sfera a lato di un metro abbondante. Lo stesso Campagna va a centimetri dal gol un minuto più tardi: Oubakent scodella in area da sinistra, la difesa neroverde resta immobile e il centrocampista ospite colpisce il legno con la deviazione sottomisura. La contesa si sblocca al 17’ grazie ad un gol di Mariani. Dopo un calcio d’angolo da sinistra la sfera viene respinta dalla difesa, Mariani si avventa sul pallone e dai 25 metri, con un violentissimo destro al volo, lo spedisce direttamente all’incrocio dei pali. Al 25’ il Corticella trova il pareggio su azione di calcio di punizione. La palla viene crossata in area e impatta sulla traversa dopo un colpo di testa, Salvatori si avventa sulla sfera vagante e nuovamente di testa la mette alle spalle del portiere. Tre minuti dopo rischio enorme per i neroverdi, con Pantano che si fa soffiare palla da Salvatori che si invola in area, ma è decisivo il rientro di Prati che pur rischiando moltissimo riesce a murare l’attaccante. Il pari dà forza agli ospiti, che fino al termine del primo tempo mettono costantemente in difficoltà la difesa dell’Aglianese. Proprio nel corso dell’unico minuto di recupero il Corticella trova, meritatamente, il gol del sorpasso. Oudini raccoglie una palla in area piccola e con un destro da pochi passi la mette in rete. Col punteggio 1-2 si chiude la prima frazione. La ripresa si apre con un’Aglianese col baricentro più alto, a maggior ragione dopo i due cambi operati da Baiano che al 7’ inserisce Veneroso e Oliveri per Torrini e Prati. Al 10’ ecco il pareggio dei neroverdi, che arriva grazie a Mattiolo. Vassallo protegge palla da due difensori nel cuore dell’area e scarica per l’accorrente numero undici, che controlla e con un rasoterra sul primo palo pareggia i conti. Sulle ali dell’entusiasmo i neroverdi trovano anche il sigillo del 3-2. Vassallo duetta con Mattiolo che giunge in area e va a contrasto col portiere Bruzzi che prende prima la palla e poi, di slancio, il giocatore dell’Aglianese. Nonostante le grandi proteste degli ospiti Sassoni concede la massima punizione. Dagli undici metri si presenta il subentrato Veneroso che spiazza Bruzzi e ribalta il parziale. Prova a pareggiare il Corticella che al 25’ va al tiro con Ercolani, che col mancino mette a lato non di molto. Al 27’ ancora un pericolo per la porta di Spurio, stavolta portato dal cross basso di Ercolani non deviato per un soffio da Amayah. Proprio nel momento di massima difficoltà, i neroverdi trovano il quarto gol ed è un altro capolavoro di Edoardo Mariani. Il portiere Bruzzi rinvia corto, Mariani non ci pensa due volte e di controbalzo, quasi da centrocampo, spedisce la palla in rete. Nonostante il doppio svantaggio il Corticella non molla fino alla fine e nel recupero coglie una traversa con l’incornata di Marchetti dal cuore dell’area.