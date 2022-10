Serie D, il Corticella supera lo Scandicci con uno scoppiettante 3-2

CORTICELLA-SCANDICCI 3-2

CORTICELLA: Bruzzi, Tcheuna, Menarini, Chmangui, Cudini, Ercolani, Oubakent, Campagna, Trombetta, Salvatori, Amayah. All.: Miramari.

SCANDICCI: Timperanza, Ficini, Cecconi, Cruciani, Vitali Borgarello, Francalanci, Meucci, Marini, Saccardi, Vezzi, Bartolozzi. All.: Rigucci.

ARBITRO: Zangara di Catanzaro.

RETI: 14' e 50' Campagna (C), 32' Cudini (C), 59' Gozzerini (S), 64' Akammadu (S).

In un match equilibrato i locali passano in vantaggio al primo affondo, poi raddoppiano sugli sviluppi di palla inattiva. Nel finale di tempo Vezzi sfiora il gol, ma si va al riposo sul 2-0. Ad inizio ripresa il Corticella trova subito la terza rete, ma dopo i cambi dello Scandicci inizia un'altra partita: Gozzerini trova un gran gol per il 3-1 al 59', cinque minuti più tardi è Akammadu a raddoppiare per gli ospiti. Lo Scandicci spinge forte alla ricerca del pari, ha diverse occasioni con Frascadore e gli altri, ma il pallone non entra. Finisce così 3-2.