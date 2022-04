Serie D, finisce 1-1 tra Prato e Progresso

Squadra in casa

Squadra in casa Prato

PRATO-PROGRESSO 1-1

PRATO: Paci, Bajic, Angeli (43' s.t. Cestaro), Sciannamè, Muteba, Pardera (38' s.t. Boganini), Ba (29' s.t. Strechie), Serrotti, Nicoli, Gissi (19' s.t. Tomaselli), Maione. All. Favarin.

PROGRESSO: Celeste, Mele, Bagatti, Fiore, Ferraresi, Cantelli (27' s.t. Matta), Esposito (25' s.t. Cocchi), Gulinatti, Marchetti, D'Amuri (34' s.t. Salvatori), Grazia. All. Chezzi.

ARBITRO: Angelo Tomasi di Lecce.

RETI: 10' s.t. Angeli (PRA), 33' s.t. Cocchi (PRO).

Allo stadio Lungo Bisenzio è terminata 1-1 la sfida che ha messo di fronte i padroni di casa del Prato ed il Progresso. Un punto che permette ai bolognesi di restare fuori dalla zona retrocessione diretta, ma c'è ancora molta distanza dalla salvezza. La prima frazione di gioco è stata avara di emozioni, a regnare è stato l'equilibrio ed a risentirne è stato lo spettacolo. I primi 45 minuti si sono chiusi, dunque, sul punteggio di 0-0. Nella ripresa, il match si è finalmente sbloccato, quando al 10' i padroni di casa si sono portati in vantaggio con la rete di Angeli. Il Progresso ha provato a scuotersi, ed al 33' ha ristabilito la parità con Cocchi. Nel finale gli ospiti hanno provato in diverse circostanze a vincere la gara, ma non sono riusciti a trovare il guizzo giusto.