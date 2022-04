Serie D, finisce in parità tra Progresso e Ghiviborgo

PROGRESSO-GHIVIBORGO 1-1

PROGRESSO: Celeste, Mele, Ferraresi, Cocchi, Fiore, Cantelli, Grazia, Bagatti, D’Amuri, Marchetti, Esposito. All. Chezzi.

GHIVIBORGO: Nucci, Mosti, Baggiani, Monacizzo, Sorbo, Grea, Bachini, Sadek, Fazzi, Nottoli, Sall. All. Vangioni.

ARBITRO: Marco Menozzi di Treviso.

RETI: 12′ pt Mosti, 41′ st Ferraresi.

E' terminato 1-1 il match valevole per il recupero della settima giornata del girone D del campionato di Serie D tra Progresso e Ghiviborgo. A partire meglio sono stati gli ospiti, che hanno spinto sin dalle prime battute dell'incontro e sugli sviluppi di un calcio d'angolo si sono portati in vantaggio con la rete di Mosti al 12'. Dopo la rete del Ghiviborgo i ritmi sono calati, con le due formazioni che si sono difese bene fino al termine dei primi 45 minuti che si sono chiusi con il punteggio di 0-1. Nella ripresa, i padroni di casa hanno provato a scuotersi e quando ormai il match sembrava avviarsi alla conclusione, al 41' è arrivata la rete di Ferraresi che fissato il risultato finale sull'1-1. Un punto prezioso per il Progresso che al momento è fuori dalla zona della retrocessione diretta.