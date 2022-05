Serie D, il Mezzolara cade di misura con la Bagnolese

BAGNOLESE-MEZZOLARA 1-0

BAGNOLESE: Corradi, Dembacaj, Bertozzini, Capiluppi, Cortesi, Marani (8’ st Calabretti), Buffagni, Rustichelli, Mhadbhi (20’ st Riccelli), Tzvetkov (43’ st Gareri), Bocchialini (25’ st Micheal). All. Bonini.

MEZZOLARA: Malagoli, Melli, Fort, Dall’Osso, Garavini, Barnabà, Roselli (16’ st Semiao Granado), Landi (41’ st Bertuol), Cortesi, Bertani (31’ st Triggiani), Barbieri (16’ st Sciaccaluga). All. Nesi.

ARBITRO: Andrea Migliorini di Verona.

RETI: 19’ Bertozzini rig.

E' terminata con una sconfitta per il Mezzolara la sfida andata in scena allo stadio Fratelli Campari con i padroni di casa della Bagnolese. Sconfitta pesante per i bolognesi, in virtù delle vittorie dell'Athletic Carpi e della Correggese che hanno fatto scalare il Mezzolara in classifca al di fuori della zona playoff. A partire meglio sono stati proprio i padroni di casa, che hanno creato sin da subito pericoli alla retroguardia ospite. Al 19' la Bagnolese ha aperto le marcature con la rete di Bertozzini su calcio di rigore. La prima frazione di gioco si è chiusa, dunque, con il punteggio di 1-0. Nella ripresa, i ritmi sono calati e le emozioni sono mancate. I padroni di casa hanno amministrato il vantaggio fino al triplice fischio.