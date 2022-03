Serie D, il Mezzolara cade di misura con la capolista Rimini

RIMINI-MEZZOLARA 1-0

RIMINI: Marietta, Deratti, Haveri [15′ st Pecci (43′ st Pari)], Tanasa, Panelli, Tonelli (15′ st Germinale), Mencagli (32′ st Ferrara), Gabbianelli, Piscitella (43′ st Contessa), Callegaro, Pietrangeli. All. Gaburro.

MEZZOLARA: Malagoli, Melli, Musiani, Faggi (43′ st Rinieri), Dall’Osso, Fort, Bernardi (30′ st Garavini), Roselli, Semiao Granado (19′ st Bertani), Landi, Cortesi. All. Nesi.

ARBITRO: Giorgio Bozzetto di Bergamo.

RETI: 84' Pietrangeli.

E' terminata con la vittoria di misura del Rimini, il match andato in scena allo stadio Romeo Neri tra i padroni di casa ed il Mezzolara. Risultato che non avuto grosse ripercussioni sulla classifica dei bolognesi, che al momento occupano un posto nella zona playoff. Nella prima frazione di gioco l'incontro ha stentato a decollare, e l'equilibrio l'ha fatta da padrone. Le due compagini, infatti, non sono riuscite ad imbastire le azioni giuste per sbloccare il risultato, andando così al riposo sullo 0-0. Nella ripresa, il copione è stato lo stesso visto nei primi 45 minuti per larga parte del tempo. Quando la gara, però, sembrava avviarsi verso il pareggio con un punto a testa per le due formazioni, all'84' il Rimini ha avuto l'occasione per portarsi in vantaggio, sfruttata bene da Pietrangeli, che ha condannato alla sconfitta il Mezzolara.