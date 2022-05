Serie D, il Mezzolara cade con la Tritium e resta fuori dai playoff

Squadra in casa

MEZZOLARA-TRITIUM 1-5

MEZZOLARA: Malagoli, Melli, Pierantozzi, Faggi (39'st Bovo), Dall'Osso (6'st Barnabà), Fort, Bertani, Sciaccaluga (6'st Landi), Bernardi (20'st Bertuol), Garavini, Cortesi. All. Nesi.

TRITIUM: Colnaghi, Campani (39'st Barzago), De Stefano, Di Lauri (37'st Filippini), Fabiani, Guida, Garcia (12'st Corioni), Maspero, Gobbi, D'Agostino (43'st Scalcinati), Gambino. All. Tanelli.

ARBITRO: Giacomo Rossini di Torino.

RETI: 7'pt Bertani (M), 10'pt Gambino (T), 18'pt e 39'st D'Agostino (T), 1'st e 21° st Gobbi (T).

Sconfitta casalinga per il Mezzolara, che nell'ultima giornata valevola per il Girone D del campionato di Serie D, è caduto con la Tritium restando, in questo modo, fuori dai playoff. A partire meglio sono stati proprio i padroni di casam che al 7' hanno subito aperto le marcature con la rete di Bertani. La reazione della Tritium è stata immediata, quando al 10' Gambino ha ristabilito la parità. Gli ospiti hanno continuato a spingere, ed al 18' hanno trovato anche la rete del sorpasso con D'Agostino. Nella ripresa, dopo solo un giro di lancette, è arrivato il tris della Tritium con la rete dei Gobbi. Lo stesso Gobbi ha, poi, bucato nuovamente la retroguardia del Mezzolara al 21'. Al 39' anche D'Agostino ha realizzato la sua doppietta personale, sigillando il risultato finale sull'1-5.