Serie D, Mezzolara sconfitto sul campo del Lentigione

Squadra in casa

Squadra in casa Lentigione

LENTIGIONE-MEZZOLARA 4-2

LENTIGIONE: Sorzi, Iodice, Zagnoni, Rossini, Agyemang, La Vigna (25’ s.t. Bouhali), Martino, Esposito (30’ s.t. Sanat), Staiti, Formato (23’ s.t. Sala), Caprioni (34’ s.t. Adusa). All. Serpini.

MEZZOLARA: Malagoli, Barnabà (15’ s.t. Melli), Dall’Osso, Fort, Musiani, Landi, Roselli, Faggi (31’ s.t. Barbieri), Bertani, Semiao Granado (15’ s.t. Bernardi), Cortesi (25’ s.t. Bertuol). All. Nesi.

ARBITRO: Deborah Bianchi di Prato.

RETI: 17′ p.t. Musiani aut. (M), 24′ p.t. Bertani (M), 42′ p.t. La Vigna rig. (L), 10′ s.t. Staiti (L), 22′ s.t. Zagnoni (L), 49′ s.t. Musiani (M).

Battuta d'arresto per il Mezzolara, che sul campo della Immergas Green Arena è stato sconfitto dai padroni di casa del Lentigione. A partire meglio sono stati proprio i parmigiani, che al 17' si sono portati in vantaggio grazie ad un'autorete sfortunata di Musiani. Gli ospiti hanno provato a scuotersi, ed al 24' hanno ristabilito la parità con la rete di Bertani. I padroni di casa, però, hanno continuato a spingere, ed al 42' sono ripassati avanti con un rigore trasformato da La Vigna. Nella ripresa c'è stato troppo Lentigione per il Mezzolara, al 10' Staiti ha realizzato il terzo gol, mentre al 22' Zagnoni ha calato il poker. Nel finale di match, al 49', è stato Musiani che ha fissato il risultato finale sul 4-2.