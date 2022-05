Serie D, il Mezzolara supera il Forlì

Squadra in casa

Squadra in casa Mezzolara

MEZZOLARA-FORLI' 2-1

MEZZOLARA: Malagoli, Melli (46' st Dall'Osso), Garavini, Barnabà (15' st Bernardi), Pierantozzi, Fort, Landi, Roselli (30' st Bertani), Semiao Granado (23' st Triggiani), Faggi (37' st Sciaccaluga), Cortesi. All. Nesi.

FORLI': Ravaioli, Pezzi, Scalini, Pera, Rrapaj (22' st Ronchi), Gkertsos (34' st Casadei), Fabbri, Piva (40' st Borrelli), Malandrino, Ballardini (22' st Buonocunto), Manara (40' st Longobardi). All. Graffiedi.

ARBITRO: Alberto Poli di Verona.

RETI: 22' pt Fort (M), 30' pt Manara (F), 40' st Landi (M)

Successo interno per il Mezzolara, che tra le mura amiche dello stadio Zucchini ha sconfitto con il punteggio di 2-1 il Forlì. Vittoria che mantiene i bolognesi a contatto della zona playoff, con l'ultimo posto valido al momento occupato dall'Athletic Carpi distante sole due lunghezze. A partire meglio sono stati proprio i padroni di casa, che hanno provato subito a prendere in mano le redini del gioco e creare pericoli alla retroguardia avversaria. Al 22' gli sforzi sono stati premiati con la rete di Fort che ha aperto le marcature. La reazione degli ospiti non è però taradata ad arrivare, quando al 30' Manara ha ristabilito la parità. Nella ripresa, il Mezzolara ha spinto sull'acceleratore alla ricerca del vantaggio, centrato al 40' con la rete di Landi che ha regalato la vittoria ai bolognesi.