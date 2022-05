Serie D, il Mezzolara vince sul campo della Sammaurese

SAMMAURESE-MEZZOLARA 0-2

SAMMAURESE: Cheli, Masini, Bolognesi, Benedetti, Gaiola, Sedioli, Asllani, Scarponi, Merlonghi, Bonandi, Casadio. All. Protti.

MEZZOLARA: Malagoli, Melli, Garavini, Barnabà, Pierantozzi, Fort, Landi, Roselli, Semiao, Faggi, Cortesi. All. Nesi.

ARBITRO: Guido Iacopetti di Pistoia.

RETI. 66′ rig. e 80′ Semiao.

Successo esterno per il Mezzolara, che vince con il punteggio di 0-2 con la Sammuerese nel penultimo turno di campionato.Primo tempo equilibrato e chiuso in perfetta parità, senza grosse occasioni se non un paio di circostanze favorevoli per i padroni di casa ma non concretizzate e una conclusione di Masini sporcata dalla retroguardia bolognese. Nella ripresa è arrivata la rete che ha sbloccato le marcature per il Mezzolara con un rigore trasformato da Semiao. Finale con la Sammaurese in avanti: ci prova Gaiola da fuori dopo il tacco di Bonandi, poi anche Casadio sfiora il pareggio senza trovarlo. Nel finale è arrivato il raddoppio firmato ancora da Semiao su assist di Melli.