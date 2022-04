Serie D, pareggio a reti bianche tra Mezzolara e Prato

Squadra in casa

Squadra in casa Mezzolara

MEZZOLARA-PRATO 0-0

MEZZOLARA: Malagoli, Melli (38'st Pierantozzi), Garavini, Landi, Dall'Osso, Fort, Bernardi (30'st Bertuol), Roselli (26'st Barnabà), Semiao Granado (15'st Bertani), Faggi, Cortesi. All. Nesi.

PRATO: Pagnini, Sciannamè (33'st Serrotti), Bajic, Tomaselli (25'st Aleksic), Romiti, Cestaro, Boganini (19'st Pardera), Nicoli, Soldani (33'st Strechie), Ba, Muteba. All. Favarin.

ARBITRO: Fabrizio Carsenzuola di Legnano.

E' terminata con una pareggio a reti bianche la sfida andata in scena allo stadio Zucchini tra i padroni di casa del Mezzolara ed il Prato. Il match è stato particolarmente equilibrato, con entrambe le formazioni che hanno creato tante occasioni pericolose. Nella prima frazione di gioco gli ospiti sono andati vicinissimi al vantaggio, ma per due volte la palla si è stampata sul palo. Nella ripresa, invece, è toccato al Mezzolara vedere la rete negata dal legno. Nonostante gli sforzi delle due compagini, che hanno spinto fino alla fine, l'incontro si è chiuso in parità. Un punto che ha permesso al Mezzolara, al momento nella zona playoff, di allargare a quattro punti la distanza dall'inseguitrice Seravezza Pozzi, sconfitto sul campo dell'Alcione Milano.