Serie D, pareggio a reti bianche tra Tritium e Progresso

TRITIUM-PROGRESSO 0-0

TRITIUM: Colnaghi, De Stefano, Guida, Meregalli (42’ st Verde), Legarda Diaz, Talarico, Di Lauri (17’ st Garcia), Maspero (7’ st Capua), Gambino, Gobbi (37’ st Orefice), D’Agostino. All. Tanelli.

PROGRESSO: Celeste, Mele, Fiore, Ferraresi, Cantelli, Gulinatti, Marchetti, Salvatori (18’ st Esposito), Bagatti, Grazia (28’ st Cavallini), D’Amuri. All. Ghezzi.

ARBITRO: Cristian Robilotta di Sala Consilina.

E' terminato con un pareggio a reti inviolate il match andato in scena allo stadio Comunale La Rocca tra i padroni di casa della Tritium ed il Progresso. Un punto che ha permesso ai bolognesi di mettere quattro lunghezze di distanza dalla zona della retrocessione diretta. La sfida si è aperta con ritmi alti, con le due formazioni che hanno provato a creare pericoli alle retroguardie ma è mancato il guizzo giusto per aprire le marcature. La prima frazione di gioco si è chiusa, dunque, con il punteggio bloccato sullo 0-0. Nella ripresa, il Progresso si è reso pericoloso in diverse circostanze, ma i padroni di casa sono riusciti a difendersi con le unghie e con i denti. Il match non si è sbloccato e le due compagini si sono dovute accontentare di un punto a testa.