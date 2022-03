Serie D, pareggio in rimonta per il Mezzolara con il Tritium

TRITIUM-MEZZOLARA 2-2

TRITIUM: Migliore, De Stefano F., De Stefano D., Fabiani, Meregalli, Filippini, Garcia, Maspero, Verde, D'Agostino, Gambino. All. Rossini.

MEZZOLARA: Malagoli, Musiani, Pierantozzi, Dall'Osso, Melli, Fort, Roselli, Landi, Faggi, Rinieri, Cortesi. All. Nesi.

ARBITRO: Federico Muccignato di Pordenone.

RETI: 10' D'Agostino (T), 18' De Stefano D. (T), 19' Cortesi (M), 31' Fort (M).

Pareggio scoppiettante nella gara andata in scena allo stadio La Rocca di Trezzo sull'Adda tra Tritium e Mezzolara, match valevolo per il recupero del 19° turno del campionato di Serie D, Girone D. E' successo tutto nel primo tempo, con i padroni di casa che sono partiti meglio e si sono portati in vantaggio al 10' con D'Agostino. Il Mezzolara ha accusato il colpo, ed al 18' ha subito il raddoppio avversario con la rete di De Stefano D. Un minuto dopo, al 19', è arrivata la reazione degli ospiti, che hanno accorciato le distanze con il gol firmato da Cortesi. Il Mezzolara non si è accontentato, ed al 31' ha impattato la gara con la rete realizzata da Fort. In questo modo, le due formazioni sono tornate negli spogliatoi con il risultato di 2-2. Nella ripresa ha regnato l'equilibrio, con nessuna delle due compagini che è riuscita a prevalere sull'altra.