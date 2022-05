Serie D, il Progresso si aggiudica il derby con il Sasso Marconi

SASSO MARCONI-PROGRESSO 1-3

SASSO MARCONI: Auregli, Medi, Biguzzi, Colarieti, Pedrelli, Testoni, Errichiello, Torelli, Grazdhani, Monti, Jassey. All. Gori.

PROGRESSO: Celeste, Mele, Ferraresi, Cantelli, Fiore, Bagatti, Grazia, Gulinatti, D'Amuri, Marchetti, Esposito. All. Chezzi.

ARBITRO: Jules Roland di Cuneo.

RETI: 40' Bagatti (P), 53' Jassey (S), 55' D'Amuri (P), 94' Salvatori (P).

L'ha spuntata il Progresso nel derby bolognese andato in scena allo stadio Carbonchi con i padroni di casa del Sasso Marconi. Un incontro che ha regalato tante emozioni ed ha visto prevalere gli ospiti con il risultato di 1-3. Dopo un inizio equilibrato, dove sono mancati i pericoli per le retroguardie, al 40' è stato il Progresso ad aprire le marcature con la rete di Bagatti. La prima frazione di gioco si è chiusa, così, con il punteggio di 0-1. Nella ripresa è arrivata la reazione del Sasso Marconi, che al 53' ha ristabilito la parità con la rete di Jassey. Pareggio che è durato, però, solo due minuti quando al 55' D'Amuri ha portato nuovamente in vantaggio il Progresso. Nel finale, al 94', Salvatori ha poi sigillato la vittoria per gli ospiti.