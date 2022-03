Serie D, il Progresso cade sul campo dell'Athletic Carpi

ATHLETIC CARPI-PROGRESSO 2-1

ATHLETIC CARPI: Ballato, Ghizzardi, Aldrovandi, Calanca, Montebugnoli (1’st Tosi), Dipinto (8’st Lordkipanidze), Bottalico, Muro, Villanova (42’st Togola), Sivilla (27’st Carrasco), Raffini (8’st Walker). All. Bagatti.

PROGRESSO: Celeste, Mele, Fiore, Cocchi (3’st Matta), Ferraresi, Bagatti, Giulinatti, Cantelli, Grazia, Esposito, D’Amuri (35’st Salvatori). All. Chezzi.

ARBITRO: Bouabid di Prato.

RETI: 50′ Bagatti (P), 66′ Tosi (C), 77′ Villanova (C)

E' terminta con una sconfitta esterna per il Progresso, il match andato in scena allo stadio Sandro Cabassi con i padroni di casa dell'Athletic Carpi. La prima frazione di gioco è rimasta bloccata sullo 0-0, e non ha visto grosse occasioni per entrambe le compagini. Nella ripresa, gli opsiti sono partiti meglio ed al 50' hanno trovato la rete del vantaggio con Bagatti. Il Progresso ha subito, poi, la reazione dell'Athletic Carpi, che si è gettato avanti alla ricerca del pareggio. Al 66', così, è arrivata la rete di Tosi che ha impattato la gara. I padroni di casa hanno continuato a spingere, fino a trovare la rete del sorpasso al 77' firmata da Villanova. Il Progresso non è riuscito a scuotersi ed è stato costretto, così, alla sconfitta.