Serie D, il Progresso cade sul campo del Ravenna

RAVENNA-PROGRESSO 5-0

RAVENNA: Menegatti, Nagy, Antonini Lui, Lussignoli, Mendicino (22′ st Belli), Saporetti, Guidone (28′ st Andreani), Prati, D’Orsi (16′ st Podestà), Spinosa (31′ st Angelini), Campagna (36′ pt Ercolani). All. Dossena.

PROGRESSO: Celeste, Mele, Cantelli, Cocchi, Fiore (35′ st Monaco), Bagatti, Cavallini (35′ st Badiali), Gulinatti, Salvatori (40′ st Matta), Marchetti (2′ st D’Amuri), Esposito. All. Chezzi.

ARBITRO: Silvio Torreggiani di Civitavecchia.

RETI: 11′ pt, 14′ pt, 23' st e 26' st Guidone, 15′ st Mendicino.

Pronti via il Ravenna dimostra fin da subito di volere premere e dopo solo 20 secondi Saporetti in spaccata su cross di D’Orsi sfiora la traversa. All’11’ il Ravenna passa, cross tagliato di Lussignoli sul quale interviene Guidone, la conclusione viene respinta da Celeste, ma sempre Guidone di a ribadisce in rete. Passano solo 3 minuti e Guidone raddoppia, corner battuto ad uscire da Spinosa ed incornata vincente dal vertice dell’area piccola. Sempre sugli sviluppi di un corner ci prova Antonini Lui, liberato da uno schema offensivo, ma il colpo di a del centrale non trova lo specchio. Ravenna che continua a premere e Progresso che riesce a farsi vivo dalle parti di Menegatti solo attorno al 30’ con l’incornata di Salvatori ben controllata dal portiere di casa. Allo scadere bella manovra del Ravenna, scambio tra Mendicino e Guidone, sponda per la conclusione di Prati che sfiora il palo. In avvio di ripresa lo spartito non cambia ed il Ravenna prova subito a calare il tris con una bella manovra che porta alla conclusione D’Orsi, Celeste si salva in corner. Rete che arriva al quarto d’ora, inserimento di Prati che vede Mendicino libero all’altezza del dischetto, controllo e destro imparabile per il primo gol con il Ravenna del 9 giallorosso. Il Progresso a metà della ripresa prova a farsi vedere con due belle conclusioni dal limite, di Salvatori e Gulinatti, ma Menegatti è attento controllando la prima e deviando sul palo la seconda. Al 23’ Guidone scappa in profondità e ruba palla a Celeste uscito per anticiparlo, dopo aver eluso con una veronica l’intervento del difensore insacca un morbido pallonetto dalla tre-quarti. Guidone arriva addirittura a calare il poker, realizzando dopo una bella azione di Saporetti sulla destra.