Serie D, il Progresso compie l'impresa con il Lentigione

PROGRESSO-LENTIGIONE 3-0

PROGRESSO: Celeste, Mele, Ferraresi, Bagatti, Fiore, Gulinatti, Cavallini (24’ st Sansò), Esposito, D’Amuri (36’ st Salvatori), Marchetti, Grazia (3’ st Matta). All. Chezzi.

LENTIGIONE: Galeazzi, Iodice, Casini (43’ st Lazzaretti), Zagnoni, Tarantino (13’ st Agyemang), Formato, Sanat, Esposito, Remedi (8’ st Adusa), Bouhali, Staiti. All. Serpini.

ARBITRO: Silvera di Valdarno.

RETI: 24’ Cavallini, 80’ Esposito, 92' Gulinatti.

Impresa del Progresso, che tra le mura amiche dello stadio Clara Weisz di Castel Maggiore ha trionfato sul Lentigione. Risultato molto importante per i padroni di casa, che si sono spostati dalla scomoda posizione della retrocessione diretta. I ritmi dell'incontro sono stati subito alti, entrambe le compagini hanno creato pericoli alle difese. A regnare, però, è stato l'equilibirio. Equilibrio che è stato, poi, spezzato al 24' quando la rete di Cavallini ha portato in vantaggio il Progresso. Nella seconda frazione di gioco, il Lentigione si è gettato in avanti alla ricerca del pareggio, e questo ha permesso ai padroni di casa di trovare il raddoppio all'80' con Esposito. C'è stata, poi, gloria anche per Gulinatti, che al 92' ha chiuso definitivamente il match.