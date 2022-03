Serie D, Sasso Marconi sconfitto sul campo della Sammaurese

SAMMAURESE-SASSO MARCONI 2-0

SAMMAURESE: Adorni, Gurini, Bolognesi, Benedetti, Gaiola, Gregorio, Aslani, Scarponi, Merlonghi, Bonandi, Misuraca. All. Protti.

SASSO MARCONI: Auregli (25′ Genovese), Luccarini, Testoni, Pedrelli, Serra, Colarieti, Saputo, Torelli, Errichiello, Monti, Jassey. All. Della Rocca.

ARBITRO: Gianmarco Vailati di Crema.

RETI: 15′ rig. e 63′ Merlonghi.

Brutta sconfitta per il Sasso Marconi, che allo stadio Macrelli è caduto con la Sammaurese. Stop pesante per i bolognese, i quali si sono allontanati dalla zona salvezza. A partire meglio sono stati i padroni di casa, che hanno messo subito in difficoltà la retroguardia avversaria, ed al 15' sono passati in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Merlonghi. Nonostante ciò, la Sammaurese ha continuato a spingere, andando alla ricerca del raddoppio. Una timida reazione degli ospiti è arrivata sul finire nel primo tempo, ma i tentativi si sono trasformati in un nulla di fatto. Nella ripresa, la Sammaurese ha sfruttato una delle poche occasioni avute per siglare la seconda rete di giornata con la doppietta di Merlonghi. Il Sasso Marconi ha provato a scuotersi, ma non è riuscito a riprendere la gara.