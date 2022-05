Serie D, Sasso Marconi sconfitto con la Correggese

SASSO MARCONI-CORREGGESE 0-3

SASSO MARCONI: Auregli, Medi (36’ st Boriani), Saputo, Colarieti, Pedrelli (32’ st Dondi), Testoni, Draghetti (13’ st Galassi), Torelli, Errichiello (23’ st Grazdhani), Monti, Jassey (41’ st Baietti). All. Gori.

CORREGGESE: Mora, Olivera (12’ st Bassoli), Cavallari, Galli (44’ st Tosi), Gozzi, Pupeschi, Ba, Riccò (12’ st De Santis), Damiano, Forte (23’ st Simoncelli), Calì (40’ st Vallocchia). All. Graziani.

ARBITRO: Carlo Virgilio di Agrigento.

RETI: 9’ pt e 40’ st Damiano, 28’ st Calì.

L’inizio di gara è condizionato da un forte acquazzone che cade su Sasso Marconi a pochi minuti dall’inizio del match e le prime occasioni da una parte e dall’altra sono proprio causate dal terreno di gioco bagnato che condiziona i giocatori in campo. E’ il Sasso Marconi che prova subito a partire forte, ma il primo vero pericolo è della Correggese che con Riccò prova ad approfittare di un rinvio sbagliato da Auregli. Il tiro del centrocampista ospite viene però fermato sulla linea da un difensore avversario. Dopo la prima occasione di marca Correggese sono i padroni di casa che provano a rendersi pericolosi con Monti, ma Gozzi respinge la conclusione del numero dieci dei bolognesi. Alla seconda occasione però la Correggese passa in vantaggio, dopo un’azione iniziata da Forte sulla sinistra e su un batti e ribatti in area di rigore è Damiano che al volo trafigge Auregli. Avanti di un gol la Correggese prova a controllare la partita, ma il Sasso Marconi riesce a rendersi pericoloso sfruttando la dinamicità di Monti e Jassey ed è ancora Gozzi che ferma il numero dieci locali, poi è Mora che d’istinto devia in corner un tiro dall’interno dell’area di rigore. Nella ripresa i padroni di casa abbassano i ritmi e la Correggese riesce a trovare i varchi giusti per far girare il pallone e cercando poi di innescare la velocità di Forte, Damiano e Calì che trovano ambi spazi in avanti e riescono sempre a mettere in difficoltà la difesa del Sasso Marconi. E’ proprio Calì che a metà ripresa trova la rete del raddoppio dopo una bella ripartenza dei biancorossi di Simoncelli sulla sinistra. Il tiro dell’attaccante biancorosso viene respinto malamente da Auregli e Calì è il più veloce di tutti ad avventarsi sulla ribattuta. Il Sasso Marconi si fa vedere in avanti un paio di volte con Grazdhani, ma prima Mora gli dice di no deviando il tiro in angolo e, pochi minuti dopo, il colpo di testa dell’attaccante bolognese si finisce alto sulla traversa. A chiudere definitivamente la partita ci pensa Damiano che dalla sinistra si accentra e a tu per tu con Auregli lo supera con un tocco di precisione, con lo stesso giocatore biancorosso che per due occasioni spreca anche l’occasione di mettere a segno la propria tripletta personale.