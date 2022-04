Serie D, Sasso Marconi sconfitto dal Fanfulla

FANFULLA-SASSO MARCONI 4-0

FANFULLA: Cizza, Baggi A., Cottarelli, Agnelli, Baggi F. (19’ st De Carli), Laribi (38’ st Magli), Roma (45’ st Mustafaraj), Bernardini, Greco, Balla (42’ st Pavesi), Austoni (17’ st Spaviero). All. Bonazzoli.

SASSO MARCONI: Auregli, Medi, Pedrelli, Serra, Bigozzi (1’ Baietti), Torelli (34’ st Saputo), Colarieti (34’ st Galassi), Monti, Draghetti (27’ st Boriani), Grazdhani (1’ st Testoni), Errichiello. All. Gori.

ARBITRO: Filippo Okret di Gradisca d'Isonzo.

RETI: 1’ pt Roma, 14’ pt Balla, 30’ st Spaviero, 33’ st Greco.

E' terminata con una sconfitta per il Sasso Marconi la sfida andata in scena allo stadio Dossennina contro i padroni di casa del Fanfulla. Dopo alcuni minuti di calma, è arrivato il vantaggio al 14’ dei padroni di casa con Roma che apre l’azione e va a chiuderla. Palla al centro ed è arrivato anche il 2-0. Palla in profondità di Bernardini per Austoni che colpisce il palo, sulla respinta il più lesto è Balla che porta a due le reti di vantaggio dei padroni di casa. Al 16’ l’unica vera occasione per il Sasso Marconi. Il direttore di gara valuta come retropassaggio il tocco di Federico Baggi recuperato con le mani da Cizza. La punizione di Granzdhani dal limite dell’area piccola viene però neutralizzata proprio dall’estremo difensore Lodigiano. Un primo tempo che non può accontentare mister Gori che inserisce ad inizio ripresa Baietti e Testoni per cercare una maggiore velocità in fase di costruzione e conclusione. Al 4’ Austoni va vicinissimo al gol, ma sulla linea Auregli evita il 3-0. Al 30’ è arrivata la terza rete dei padroni di casa. Laribi lancia Spaviero che è più veloce di tutti e piazza sul palo lontano il 3-0. Così come nel primo tempo, all’azione immediatamente successiva arriva un altro gol. Sempre Spaviero protagonista che si fa tutta la metacampo ospite palla al piede servendo poi Greco al centro che a porta vuota non può far altro che depositare in fondo al sacco.