Serie D, Sasso Marconi sconfitto di misura dal Prato

SASSO MARCONI-PRATO 0-1

SASSO MARCONI: Auregli, Luccarini, Boriani, Serra, Testoni, Dondi, Torelli, Saputo (35’ s.t. Draghetti), Baietti, Galassi (26’ s.t. Errichiello), Jassey. All. Della Rocca.

PRATO: Pagnini, Bajic, Angeli, Siannamè, Muteba, Pardera, Serrotti, Strechie (21’ s.t. Ba), Nicoli, Gissi, Boganini. All. Favarin.

ARBITRO: Russo di Torre Annunziata.

RETI: 26’ Angeli.

E' stato sconfitto di misura il Sasso Marconi, che nel match andato in scena tra le mura amiche è stato superato dal Prato, una diretta concorrente per la salvezza. A partire meglio sono stati gli ospiti, che si sono resi pericolosi sin dalle prime battute dell'incontro. Il Sasso Marconi ha provato a creare qualche pericolo alla difesa avversaria, ma al 26' ha subito la rete del Prato con Angeli. La prima frazione di gioco si è chiusa, dunque, sul risultato di 0-1 in favore degli opsiti. Nella ripresa, è stato ancora il Prato a rendersi pericoloso in diverse circostanze. L'unica occasione per il Sasso Marconi è arrivata al 78' con una bella punizione di Torelli che si è, però, fermata sul palo. Il Prato, dunque, è riuscito a strappare i 3 punti sul campo degli emiliani.