Serie D, il Sasso Marconi vince sul campo dell'Alcione Milano

ALCIONE MILANO-SASSO MARCONI 0-1

ALCIONE MILANO: Vinci, Soldi, Viola, Maini, Montesano, Pio Loco, Piccinocchi, Bonaiti; Morselli; Manuzzi, Bangal. All. Cusatis.

SASSO MARCONI: Auregli, Testoni, Saputo (2’ pt Pedrelli), Biguzzi, Medi; Torelli (19’ st Galassi), Colarieti, Draghetti, Jassey (42’ st Boriani), Errichiello (14’ st Grazhdani), Monti. All. Gori.

ARBITRO: Filippo Colaninno di Nola.

RETI: 29’ st Maini aut.

Successo esterno per il Sasso Marconi, che sul campo dell'Alcione Milano ha centrato una vittoria fondamentale, che permette ora ai bolognesi di giocarsi i playout con la Bagnolese. Un incontro che il Sasso Marconi ha aggredito sin dalla parteza, alla ricerca del gol che avrebbe dato più sicurezza alla squadra bolognese, ma che per nei primi 45 minuti non è arrivato. Nella ripresa, nonostante diverse azioni pericolose, che hanno messo in difficoltà la retroguardia padrone di casa, è stata un'autorete di Marini al 29' a sbloccare il match ed a portare in vantaggio il Sasso Marconi. Ospiti che hanno poi gestito bene il vantaggio fino al triplice fischio, conquistando tre punti importantissimi.