Serie D, sconfitta casalinga per il Sasso Marconi

SASSO MARCONI-TRITIUM 1-2

SASSO MARCONI: Auregli, Luccarini, Biguzzi, Pedrelli, Serra, Colarieti (39’ st Draghetti), Baietti (39’ st Errichiello), Torelli, Grazhdani, Monti (29’ st Errichiello), Jassey (15’ st Testoni). All. Gori.

TRITIUM: Migliore, Guida (13’ st Orefice), Diana, Talarico, Fabiani, Meregalli, Salami, Maspero, Gobbi (30’ st Traini), D’Agostino (38’ st Corioni), Gambino (13’ st Vincenzi). All. Tanelli.

ARBITRO: Leonardo Tesi di Lucca.

RETI: 8’ Torelli rig. (S), 26’ D’Agostino rig. (T), 80’ Orefice (T)

Sconfitta casanlinga per il Sasso Marconi, che allo stadio Carbonchi è caduto di misura con il Tritium in una partita fondamentale in chiave salvezza. A partire meglio sono stati i padroni di casa, che hanno spinto sull'acceleratore sin dalle prime battute dell'incontro. Infatti, all'8' Torelli ha portato in vantaggio i gialloblù trasformando un calcio di rigore. Dopo i primi minuti, pian piano è uscito fuori anche il Tritium, che si è fatto pericoloso in diverse cirostanze nell'area avversaria. Al 26' il calcio di rigore è stato a favore degli ospiti, realizzato da D'Agostino per il pareggio. Nella ripresa, il Sasso Marconi è rientrato in campo determinato a trovare la rete del nuovo vantaggio, ma a beffare i padroni di casa è stato Orefice che all'80' ha fissato il risultato finale di 1-2 per il Tritium.