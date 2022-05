Serie D, successo in rimonta per il Sasso Marconi sull'Aglianese

AGLIANESE-SASSO MARCONI 1-2

AGLIANESE: Ricco, Meucci (dal 33’ st Sgherri), Canali, Colombini, Cesaretti, Lombardi (dal 26’ st Tempesti), Di Blasio (dal 22’ st Gemmi), Romeo (dal 42′ st Masi), Artioli, Cargiolli (dal 26’ st Michelotto), Nieri. All. Venturi.

SASSO MARCONI: Auregli, Testoni, Saputo, Biguzzi, Medi, Galassi, Borian (dal 40’ st Pedrelli), Monti, Jassey, Draghetti, Errichiello (da 17′ st Grazdhani). All. Gori.

ARBITRO: Saverio Esposito di Ercolano.

RETI: 37' pt Nieri (A), 44' st Grazdhani (S), 49' st Draghetti rig. (S).

E' terminata con una vittoria in rimonta per il Sasso Marconi la sfida andata in scena allo stadio Germano Bellucci con i padroni di casa dell'Aglianese. Tre punti di fondamentale importanza per i bolognesi impegnati nella corsa salvezza, che ora vedono la zona playout ad una sola lunghezza di distanza. A partire meglio sono stati i padroni di casa, che hanno subito creato diversi pericoli alla retroguardia del Sasso Marconi. Dopo una fase di equilibrio, al 37' l'Aglianese ha sbloccato la sfida con la rete di Neri. Nella ripresa, dopo diversi botta e risposta delle due formazioni, quando il match sembrava avviarsi alla conclusione, al 44' Grazdhani ha tovato il guizzo giusto per ristabilire la parità. Cinque minuti dopo, Draghetti ha trasformato un calcio di rigore che ha completato il sorpasso e regalato la vittoria al Sasso Marconi.